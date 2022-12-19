محمود الحسيني: تعرضت لحادث ونسيت جميع الأغاني

أكد المطرب محمود الحسيني، أنه بعد تعرضه لحادثة سيارة، نسي جميع الأغانى التى قدمها فى الماضي.

وأضاف “الحسيني”، خلال حواره ببرنامج «من البداية» المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلامي كريم كوجاك، أن شقيقه وأسرته كانوا يحاولون تذكيره، ويعرضون الأغانى التى كان يقدمها.

ولفت إلى أنه بالفعل نسى جميع الأغاني، ولكن بعد ذلك عاد يحفظها، وقام بغناء أغنية "العبد والشيطان" على الهواء.

وتحدث عن البداية فى الغناء، قائلا "كنت بحفظ القرآن الكريم وصوتى حلو، وبعد كده فى المدرسة قدمت أغنية بمساعدة أحد الأصدقاء، ثم اتجهت للغناء".

وكشف عن أن أغنية “شربت سيجارة بني” كانت فتحة الخير عليه، وأن ما قاله فى الأغنية حدث معه فى الحقيقة، معلقًا "مكنتش بشرب بس لما خربت حصلى اللى فى الأغنية".