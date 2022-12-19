أخبار الفن| القصة الكاملة لأزمة ويجز.. أغنية جديدة لنانسي عجرم

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:



بعد غنائه في نهائي كأس العالم.. القصة الكاملة لأزمة ويجز

تصدر المغني ويجز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد غنائه في نهائي كأس العالم أمس.

مشغلة أغنية وفوجئت بوجوده..شاهد موقف يثير ضحك الأردني عزيز مرقة وسائق تاكسي

نشر الفنان الأردني، عزيز مرقة، مقطع فيديو طريف عبر صفحته الرسمية على تطبيق "فيسبوك" أثار الضحك بينه وسائق مصري، معلقا: "ما الذ الشعب المصري".

اليوم.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة "يا عيد"

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لطرح فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “يا عيد” اليوم الاثنين عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب” وجميع المنصات.





محمد حماقي يحتفل بالفوز: 36 سنة تشجيع كورة للأرچنتين

حرص الفنان محمد حماقي، على الاحتفال بفوز الارجنتين على فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم.

كيف تفاعل نجوم الفن مع مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والارجنتين

شهد، إستاد لوسيل بقطر أمس مباراة نارية بين الارجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم ٢٠٢٢، والتي انتهت بفوز الارجنتين بركلات الترجيح، وحرص عدد كبير من النجوم على متابعة المبارة والتفاعل معها، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:



نورا فتحي تشعل نهائي كأس العالم وتُغضب المغرب .. تفاصيل

تصدرت الفنانة المغربية نورا فتحي، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد تقديمها عرضا غنائيا استعراضيا بنهائي كأس العالم ٢٠٢٢، في مباراة فرنسا ضد الأرجنتين.