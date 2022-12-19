عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| القصة الكاملة لأزمة ويجز.. أغنية جديدة لنانسي عجرم

ويجز
ويجز

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:


بعد غنائه في نهائي كأس العالم.. القصة الكاملة لأزمة ويجز

تصدر المغني ويجز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد غنائه في نهائي كأس العالم أمس.

مشغلة أغنية وفوجئت بوجوده..شاهد موقف يثير ضحك الأردني عزيز مرقة وسائق تاكسي

نشر الفنان الأردني، عزيز مرقة، مقطع فيديو طريف عبر صفحته الرسمية على تطبيق "فيسبوك" أثار الضحك بينه وسائق مصري، معلقا: "ما الذ الشعب المصري".

اليوم.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة "يا عيد"

تستعد الفنانة نانسي عجرم، لطرح فيديو كليب اغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “يا عيد” اليوم الاثنين عبر القناه الرسمية الخاصة بها على موقع “يوتيوب” وجميع المنصات.



محمد حماقي يحتفل بالفوز: 36 سنة تشجيع كورة للأرچنتين

حرص الفنان محمد حماقي، على الاحتفال بفوز الارجنتين على فرنسا في مباراة نهائي كأس العالم.

كيف تفاعل نجوم الفن مع مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والارجنتين

شهد، إستاد لوسيل بقطر أمس مباراة نارية بين الارجنتين وفرنسا بنهائي كأس العالم ٢٠٢٢، والتي انتهت بفوز الارجنتين بركلات الترجيح، وحرص عدد كبير من النجوم على متابعة المبارة والتفاعل معها، نستعرض أبرزهم من خلال التقرير التالي:


نورا فتحي تشعل نهائي كأس العالم وتُغضب المغرب .. تفاصيل

تصدرت الفنانة المغربية نورا فتحي، مؤشرات البحث جوجل وذلك بعد تقديمها عرضا غنائيا استعراضيا بنهائي كأس العالم ٢٠٢٢، في مباراة فرنسا ضد الأرجنتين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 400 جنيه دفعة واحدة.. الذهب يهبط بقوة ومفاجأة في عيار 21 الآن

مفيش تعويم ثالث.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الابنة والعشيق. تفاصيل مقتل مشرفة عمال بورسعيد وتوسلها لنطق الشهادة

بشري للمواطنين ..مفيش تعويم ثالث للجنيه..تفاصيل

التقديم أونلاين وبرقم البطاقة.. فتح باب حجز 1284 شقة بمشروع داره

الطن ارتفع 2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أوفينا بوعدنا.. أمير قطر يعلق على فوز الأرجنتين بكأس العالم 2022.. شاهد

الشتاء يدخل بقوة خلال ساعات| انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وأمطار بهذه المناطق

موضوعات متعلقة

كيف تفاعل نجوم الفن مع مباراة نهائي كأس العالم بين فرنسا والارجنتين

نورا فتحي تشعل نهائي كأس العالم وتُغضب المغرب .. تفاصيل

بعد غنائه في نهائي كأس العالم.. القصة الكاملة لأزمة ويجز

اليوم.. نانسي عجرم تطرح أغنيتها الجديدة "يا عيد"

تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل الغرفة 207

صلاح عبدالله: بكيت لبكاء رونالدو.. وميسي حقق إنجازات غير طبيعية

محمد حماقي يحتفل بالفوز: 36 سنة تشجيع كورة للأرچنتين

أخبار الفن| أول تعليق من ويجز على غنائه في نهائي كأس العالم.. ياسمين عز تستفز السيدات بتصريحات جديدة

ترشيحاتنا

قتلى في إطلاق نار مروع استهدف مجمعا سكنيا بمدينة تورنتو الكندية.. صور

طقس خريفي| تعرف على حالة الجو اليوم.. فيديو

هزة أرضية شدتها 4.8 ريختر تضرب سوريا

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 19- 12-2022| فيديو

من الأنسب لإدارة اتحاد الكرة ؟ .. رضا عبد العال يجيب

أخبار التكنولوجيا| إيلون ماسك يطلب تصويت المستخدمين بشأن بقائه في تويتر أو التنحي.. وميزة من واتساب لتعطيل إشعارات المكالمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة: مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول بسرعة وأعراض مبكرة لسرطان البروستاتا يتجاهلها أغلب الرجال

شاهد.. صور مشجعات الأرجنتين تشعل السوشيال ميديا

نتائجه مضمونة.. مكوّن غذائي شائع يخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة بسرعة لا تتوقعينها

الحلو ميكملش.. مش حتصدق تناول الحساء بهذه الطريقة يزيد مخاطر الإصابة بالسرطان

فيديو

أكثر من 10 نجمات.. فنانات ظهرن بـ بورنس الحمام في غرف النوم

ريحته وحشة.. تحذيرات من بيض مخصب فاسد منتشر بالأسواق.. فيديوجراف

ملحمة كروية.. كواليس تتويج الأرجنتين بكأس العالم للمرة الثالثة على حساب فرنسا

التعليم تعلن ضوابط وضع امتحانات نصف العام لطلبة المدارس.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي الرز

منعًا لظهور المهدي

نهال علام

عام من الإنجازات

نجاة عبدالرحمن

تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية والأزمة الاقتصادية العالمية

د. صفوت عمارة

اللغة العربية يكفيها شرفًا أنها لغة القرآن الكريم

خالد الشناوي

حديث الذكريات

إلهام أبو الفتح

مصر تتألق في قمة واشنطن

أحمد نجم

أنت قدوة .. أم تحتاج

المستشار أسـامة الصعيدي

يا دعاة التخريب.. العالم فى ركود

اﻟﻤﺰﻳﺪ