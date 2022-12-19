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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد غنائه في نهائي كأس العالم.. القصة الكاملة لأزمة ويجز

ويجز
ويجز

تصدر المغني ويجز، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد غنائه في نهائي كأس العالم أمس.

ونشر مطرب الراب ويجز عبر صفحته على فيس بوك صورة له من ملعب المباراة .

وكتب ويجز على الصورة "من هنا إلى هنا" ، حيث ظهر في الصورة قبل دخوله الي الملعب وغناء أغنية "عز العرب".

مصطفى كامل و ويجز:

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، وجود توجه لدى النقابة لتوقيع عقوبة على مغني الراب ويجز فور عودته إلى مصر، وبعد غنائه في نهائي كأس العالم لكرة القدم 2022.

 

وقال “كامل”، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة دندراوي، إن "موقف النقابة واضح وصريح، وأعلنته مرارا، أنا ومجلس الإدارة، كلنا نعلن دعمنا وترحيبنا وتهنئتنا لأي إنسان أو فنان يمثل مصر في الخارج، وهذا شرف كبير لنا وله كل الدعم والمحبة والتقدير".

سبب أزمة ويجز مع النقابة

وكان الفنان مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية، قد كشف تفاصيل أزمة الفنان ويجز وقصة غنائه في كأس العالم.

وقال كامل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولي المصرية"،:" مشكلة ويجز إني استشعر إنه يتعالي علي مؤسسات المهنة ولكن دوره هو احتواء أبناء المهنة".

وأضاف مصطفي كامل،:" أنا عاوز أضم كل الفنانين وأكون أنا المسئول عنهم لأن نقابة المهن الموسيقية تساهم في تشكيل الذوق العام".

وأوضح،:" كل الفنانين قاموا بالتواصل مع النقابة ما عدا ويجز واثنين آخرين، مضيفا:" وكيل أعمال ويجز قالي إنه مسافر وسيتواصل مع النقابة في أقرب وقت".

وأشار إلى أن يتعرض للكثير من الاتهامات والشتائم بسبب عدم منعه بعض المطربين في أوقات معينة، معقبا:"النقابة تواصلت مع بعض الفنانين لتوفيق أمورهم وتجاهلوا ذلك".

واستطرد،:"لم يصدر من النقابة أو مني بشكل شخصي أي شيء يسيء لويجز أو قرار بمنعه من الغناء، مضيفا:"أي حد يمثل مصر لازم أقف معاه وأسانده قدام الدنيا كلها".

ويجز المغني ويجز كأس العالم مصطفى كامل عز العرب النقابة

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