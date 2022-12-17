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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش وقته اللي انت بتعمله| رسالة مفيدة شيحة لـ مصطفى كامل بسبب ويجز

مفيدة شيحة
مفيدة شيحة

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن استغرابها من تصريحات الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، ضد مطرب الراب ويجز. 

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وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم السبت، إن كان ممكن تأخير هذا الإعلان، واحتوى الموقف بعد أن ينهي ويجز حفلته، وبعد ذلك نحاسبه اذا أخطأ.


وأضافت مفيدة شيحة، أن من يدعمه الجمهور لا يعطله أحد ، وليه دايما طول الوقت ندمر الدنيا، وبدل ما يبقى كبير نصغره ونبقى ضده، وماشي نحاسب ويجز، لكن في الوقت المناسب. 

مش وقته


وأكملت مفيدة شيحة، أن :"لازم ويجز يحس إن بلده وراه.. ومش وقته اللي انت بتعمله". 
 

 

مفيدة شيحة ويجز مصطفى كامل المهن الموسيقية برنامج

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