مشغلة أغنية وفوجئت بوجوده..شاهد موقف يثير ضحك الأردني عزيز مرقة وسائق تاكسي

ما ألذ الشعب المصري

نشر الفنان الأردني، عزيز مرقة، مقطع فيديو طريف عبر صفحته الرسمية على تطبيق "فيسبوك" أثار الضحك بينه وسائق مصري، معلقا: "ما الذ الشعب المصري".

عزيز مرقة وسائق مصري

أظهر مقطع الفيديو الذي لم تتعد مدته الدقيقة صدمة سائق المصري الذي فوجئ بسؤال عزيز مرقة له بينما يجلس في الكرسي الخلفي من السيارة: : "انت تعرف الأغنية دي"، يجيبه السائق: "أيوة".

ويستمر عزيز مرقة في سؤال السائق المصري: مين بيغنيها؟" يجيبه السائق الذي لم يلاحظه: "عزيز مرقة"، ليرد عليه الفنان الأردني بينما ينظر السائق في حالة صدمة وضحك متبادل :" أنا عزيز مرقة".

ويعلق السائق المصري على الفنان الأردني: "إيه الفرصة والصدفة دي" ويجيبه عزيز: "حبيبي تسلم".

وكانت من أبرز التعليقات على فيديو عزيز مرقة والذي عنونه بـ "لقيت اوبر مشغل اغنية ياباي وما كان بيعرف إني أنا اللي معه": "امتى نشوفك احنا كمان"، "كنت مشغلاها اليوم"، "نورت بلدك الثاني"، "موقف جميل"، "ربنا يديم المحبة".

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ما ألذ الشعب المصري..موقف يثير ضحك الأردني عزيز مرقة وسائق تاكسي

عزيز مرقة في مصر

جدير بالذكر أنه خلال بدايات شهر ديسمبر الحالي، تجول الفنان الأردني عزيز مرقة في منطقة مصر الجديدة، تحديدا في الكوربة حاملا الجيتار ويغني وسط جمهوره، والذين تفاعلوا معه بالغناء بكل حماس خاصة مع أغانيه المشهورة ومنها «ياباي ياباي»، و«بتحصل مرة في 100 سنة»، «لفيت الكون».

و التقط عزيز مرقة صورا ومقاطع فيديو مع جمهوره في مصر مشاركها عبر حسابه الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي .

ولم تكن هذه ليست المره الأولي، الذي يتجول بها عزيز مرقه في شوارع القاهرة،وسط جمهوره ودائما ينال تفاعلا كبيرا من الجمهور وحماس .

معلومات عن عزيز مرقة

عزيز مرقة، كاتب أغاني وملحن وموزع ومنتج موسيقي ومغني أردني الجنسية، مولود في تونس عام 1983 حيث عاش لمدة 10 سنوات، ثم انتقل للعيش في الأردن حيث ترعرع طفولة في عَـمان.

بدأ عزيز مرقة مسيرته الفنية عام 2006 فقام بإنشاء ما يعرف بموسيقى «الراز- RAZZ» خلط فيه بين موسيقى الروك والموسقى العربية والجاز.

حصل عزيز على شهادة المستوى 8 منح من كلية ترينيتي - لندن في العزف على البيانو، وفي عام 2001 ذهب عزيز مرقة إلى أكاديمية الموسيقى في الأردن لمدة سنة، مما منحه الحصول على منحة دراسية للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث أنهى دراسة البكالوريوس في التأليف الموسيقي.

وعُرف مرقة من أغنيته "رجعوني على عَمان" التي أطلقها أثناء دراسته للموسيقى في الولايات المتحدة الأميركية، ليلمع اسمه في الوسط الموسيقي الأردني خاصةً بين الشباب ليصبح ذو جماهيرية كبيرة، كما غنّى نشيد السلام الملكي الأردني على طريقة الراز بـ BAB 4.

ومن أهم أعماله أغنية "مين قلك"،وأغنية "آه يا حلوه"، وأغنية "بنت قوية"، وأغنية "ياباي" وأغنية "بنت الناس"، وأغنية "نفس الناس"، وأغنية "سمعتك، وأغنية "واقف" وأغنية "هـيّ".

