تأجيل حفل محمد منير وعزيز مرقة وفريد في الإسكندرية

كشفت الجهة المنظمة لحفل الفنان محمد منير، انه تم تغيير موعد الحفل للجمعة الموافق ٢ ديسمبر، في "أليكس ارينا جويل فيستيفال"، بمنطقة سيدى جابر فى الإسكندرية مشاركة المطرب فريد بعد تصدره التريند بأغنية "لو جاي في رجوع " في الحفل مع الفنان عزيز مرقة .

وكان قد أصدرت الشركة المنظمة بيانا صحفيا ينص علي: "حرصاً وحفاظاً على أمن و سلامة جمهورنا العظيم و بناءً على رغبة الجميع ان يكون يوم الحفل يوم الجمعة ٢ ديسمبر وحرصا منا علي إقامة حفل تاريخي أسطوري اخر للكينج “محمد منير" و الفنان الاردني "عزيز مرقة" بالإسكندرية".





وتابع قائلا: "قررنا الأتي تغيير موعد الحفل ليقام يوم الجمعة ٢ ديسمبر ٢٠٢٢ ونعدكم بتقديم حفل للتاريخ و تقديم الكثير من المفاجآت الأيام القادمة وغايتنا دائماً هي إسعاد جمهورنا ولا نتمني أبدا غير ذلك".



ويعتبر حفل فريد الأول في حفل هام للكينج محمد منير بعد نجاح أغنيته (لو جاي في رجوع)، التي حققت ما يزيد عن 31 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب".