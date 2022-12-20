شباب الأهلي يواصل الصدارة .. نتائج مثيرة بالجولة الـ 11 بالدوري الإماراتي

عادت منافسات دوري أدنوك للمحترفين بقوة؛ بعد توقف دام ـ 37 يوما بسبب إقامة منافسات كأس العالم 2022 بقطر ، وشهدت الجولة الـ 11 الكثير من النتائج المثيرة ؛ في ظل رغبة الفوز والسير بخطى ثابتة نحو المراكز المتقدمة بجدول ترتيب المسابقة .

واصل فريق شباب الأهلي تصدره لدوري أدنوك للمحترفين؛ بعد فوزه المثير على حساب الوصل، بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما تجمد رصيد الوصل عند 21 نقطة، وبقى في المركز الرابع.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة في لحظاتها ، وافتتح الوصل التسجيل في الدقيقة 5، برأسية قوية من أوليفيرا؛ بعدما ترك وحيدا داخل منطقة الجزاء دون رقابة، وأدرك شباب الأهلي التعادل سريعا، في الدقيقة 9، برأسية من مدافعه يوسف جابر، بعد ركلة حرة لعبت عرضية من الجانب الأيمن.

ووضع البرازيلي إيجور جيسوس، شباب الأهلي في المقدمة بالدقيقة 20، بتسديدة قوية ومفاجئة من على حدود منطقة الجزاء، واكتفى حارس الوصل، بمشاهدة الكرة تسكن مرماه.

سيطر الوصل على الشوط الثاني، وحاصر شباب الأهلي الذي اعتمد على الهجمات المرتدة، ولكن لم ينجح أي من الفريقين في التسجيل، لتنتهي المباراة بفوز شباب الأهلي.

وفي الجولة ذاتها ، فقد الوحدة نقطتين ثمينتين في صراع صدارة الدوري بعد تعادله امام خورفكان بهدفين لكل منهما ، ووصل رصيد الوحدة إلى 23 نقطة، محتلا بها المركز الثاني ، فيما رفع خورفكان رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الـ 9 .

فيما انتزع فريق الشارقة فوزا مهما أمام اتحاد كلباء، بأربعة أهداف دون رد ، في مباراة جاءت من جانب واحد في ظل التألق الكبير للاعبي الشارقة والذين نجحوا في السيطرة على أحداثها ، وبهذه النتيجة يرفع الشارقة رصيد إلى 23 نقطة محتلا بها المركز الثالث ، وتوقف رصيد اتحاد كلباء عند 17 نقطة محتلا بها المركز الثامن .

وتعادل العين مع ضيفه بني ياس 2 /2 في مباراة مثيرة بين الفريقين شهدت تقدم العين عن طريق أندريه يارمو لينكو في الدقيقة 28، قبل أن يدرك نيكولاس خيمنيز التعادل لبني ياس في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 36 سجل المهدي مبارك لاعب العين الهدف الثاني لبني ياس بالخطأ في مرمى فريقه، لكن كودجو لابا نجح في إدراك التعادل للعين من ضربة جزاء في الدقيقة 54.

ورفع العين رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع، فيما رفع بني ياس رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر.

وخسر البطائح أمام ضيفه الجزيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين ، على إستاد صقر بن محمد القاسمي، وتجمد رصيد البطائح عند 12 نقطة، وبقي في المركز 11، بينما رفع الجزيرة رصيده إلى 20 نقطة، وتقدم إلى المركز 6 .

وفاز عجمان على مضيفه الظفرة بهدف دون رد، على ستاد حمدان بن زايد، في الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع عجمان رصيده إلى 20 نقطة بالمركز الخامس، وتجمد رصيد الظفرة عند 4 نقاط بالمركز الأخير.

وتلقى النصر الخسارة أمام ضيفه دبا (0-1)، على ستاد آل مكتوم ليتجمد رصيد النصر عند 6 نقاط في المركز 12، ويرفع دبا رصيده إلى 4 نقاط، بانتصاره الأول هذا الموسم، واستقر في المركز قبل الأخير.