أخبار التعليم|قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في المدارس والجامعات.. وفاة طالبة أثناء امتحان العملى بالتربية الرياضية بـ قنا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير : نظام البوكليت لصفوف الثانوي حائط صد لمنع تسريب الامتحانات |خاص

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن عدد من التصريحات الجديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الساعات الأخيرة ، لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور ووقف حالة الجدل المثارة بشأنها.

قداح : لم نرَ من الفيروس المخلوي حالات استدعت جراحة للأطفال |خاص

تسبب انتشار الفيروس المخلوي التنفسي في تزايد المخاوف لدى العديد من المصريين من أن يكون الفيروس يتسبب لدى الأطفال من جعلهم يشعرون بمضاعفات خطيرة تدفعهم لإجراء جراحة.

مشهد ثلاثي بديع|«الحب والجمال» و«رسول الآلهة».. كوكبان يظهران في سماء مصر الآن

تشهد سماء مصر الليلة ظاهرة فلكية مميزة وفريدة ، حيث يقترن القمر مع كوكب الزهرة ألمع كواكب المجموعة الشمسية (رمز الحب والجمال ) وكوكب عطارد أقرب الكواكب إلى الشمس (رسول الآلهة) في مشهد ثلاثي جميل يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

خبير: وزير التعليم استجاب لأولياء الأمور بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن عدد من التصريحات الجديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الساعات الأخيرة ، لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور ووقف حالة الجدل المثارة بشأنها.

أصيبت بسكتة قلبية.. وفاة طالبة أثناء امتحان العملى بالتربية الرياضية في قنا

لفظت طالبة بكلية التربية الرياضية بـ قنا ، أنفاسها الأخيرة، اليوم السبت، أثناء أدائها امتحانات العملى بمقر الكلية بجامعة جنوب الوادى.

البحث العلمي تعلن تبني مبادرة “ابتكارات لتوطيد الأمن الغذائي” .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، عن تبني مبادرة “ابتكارات لتوطيد الأمن الغذائي”، والتي تدعم وتشجع المجتمع العلمي ورواد الأعمال على الابتكار والتطوير في مجال الغذاء، وذلك في الفترة الزمنية من ديسمبر 2022 وحتى يوليو 2023.

المواصفات .. خبير تربوي يعلق على قرارات وزير التعليم بشأن عودة نظام البوكليت

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، عن عدد من التصريحات الجديدة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الساعات الأخيرة ، لطمأنة الطلاب وأولياء الأمور ووقف حالة الجدل المثارة بشأنها.

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 في المدارس والجامعات

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 اصبحت الان على الأبواب، حيث تنطلق بعد ايام في المدارس والجامعات، وسط حالة من التأهب والاستعداد في كافة البيوت المصرية.