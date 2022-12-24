البحث العلمي تعلن تبني مبادرة “ابتكارات لتوطيد الأمن الغذائي” .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، عن تبني مبادرة “ابتكارات لتوطيد الأمن الغذائي”، والتي تدعم وتشجع المجتمع العلمي ورواد الأعمال على الابتكار والتطوير في مجال الغذاء، وذلك في الفترة الزمنية من ديسمبر 2022 وحتى يوليو 2023.



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ويأتي ذلك في إطار دعم الأكاديمية لمشروعات البحث والتطوير، وتشجيع المجتمع العلمي ورواد الأعمال على الابتكار والتطوير في مجال الغذاء، و التعاون المبرم بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة صافولا للأغذية.



وكان قد عقدت اكاديمية البحث العلمى و التكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر "رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا" وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث الأساسية، محاضرة علمية بعنوان" النتائج الأولية للتلسكوب الفضائى جيمس ويب” وتأتي هذه المحاضرة ضمن اهتمام الأكاديمية بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجال علم الفلك وهو إطلاق التلسكوب الفضائى والذى تم تطويره بشكل مباشر من قبل وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) ووكالة الفضاء الكندية ووكالة الفضاء الأوروبية وقد تم إطلاقه في 25ديسمبر2021

محاور المحاضرة :

• أهمية التلسكوب جيمس ويب

• الهدف الرئيسى من إطلاقه.

• الدور الذى سوف يقوم به فى مجال رصد المجرات السحيقة

• رصد النتائج الأولية لجيمس ويب والوضع الحالى له.