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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بروتوكول تعاون بين وزارة الرياضة وجامعة إسلسكا مصر لتدريب العاملين

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور على المليجى، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة (وحدة الشمول الرقمى) وجامعة إسلسكا مصر (المدرسة العليا للعلوم التجارية التطبيقية بباريس)، لتزويد العاملين والقيادات بالوزارة بالتعليم والتدريب الخاصين بالإدارة والقيادة المتقدمة، وتعزيز أوجه التعاون العلمى والرياضى والثقافى في مجالات الاهتمام المشتركة.

قام بتوقيع البروتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة؛ اللواء إسماعيل الفار، رئيس قطاع الشباب، ومن جانب جامعة إسلسكا مصر المهندس كريم الحناوي، الأمين العام لجامعة إسلسكا مصر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تحرص على تأهيل وتدريب الشباب بصفة عامة وشباب الوزارة بصفة خاصة، لخلق جيل من الكوادر الشبابية المؤهلة علمياً وعملياً لتطوير منظومة العمل داخل وزارة الشباب والرياضة. 

وقال إنه تم اختيار جامعة إسلسكا مصر لتقديم برامج دراسية بالكلية للعاملين؛ نظرًا لما تتميز به "إسلسكا" من مستوى تعليمي متميز، فهي أول جامعة أجنبية في مصر، وتقدم برامج دراسية معتمدة من كبرى الجامعات والمؤسسات الدراسية العالمية.

وأضاف "صبحي" أن الوزارة لديها العديد من الخطط والاستراتيجيات التي تم إعدادها لتدريب وتأهيل الشباب داخل الوزارة وخارجها، من خلال العديد من البرامج والدورات التدريبية، لمواكبة التطور في كل ما يستحدث في بناء الإنسان وتطوير مهاراته، ليصبح قادراً على المنافسة في بيئة عمل تتسم بالتغير السريع، والاستفادة من تلك الكوادر لخدمة الوطن.

من جانبه، أشاد الدكتور على المليجى، رئيس مجلس أمناء جامعة إسلسكا، بدور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، فى دعم الشباب فى مجال التدريب، مشيراً إلى أن وزير الشباب والرياضة لديه إحساس كبير بالمسئولية تجاه هؤلاء الشباب. 

ولفت إلى أن جامعة إسلسكا ستستمر فى إعطاء المنح التعليمية، وأن من برامج الجامعة حاليا إنشاء المدارس العليا فى مجال الرياضة.

حضر مراسم توقيع البروتوكول أحمد عفيفي، رئيس الإدارة المركزية لمراكز  الشباب والهيئات الشبابية، وجيهان متولى، مدير البرامج الحكومية بجامعة إسلسكا، ومديحة عاشور، المسئول الإعلامى بالجامعة، وسعد نديم، مسئول وحدة الشمول الرقمي، وأعضاء وحدة الشمول الرقمي.

جدير بالذكر أن جامعة «إسلسكا» تأسست في العام 1949 في باريس- فرنسا، ولديها 5 فروع رئيسية في المواقع الأكثر تأثيرا في العالم، وتم تخريج أكثر من 20 ألف طالب حتى اليوم من جميع أنحاء العالم، كما أسست "إسلسكا" أول مكتب تمثيل لها فى أفريقيا والشرق الأوسط عام 1997 بمصر.

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