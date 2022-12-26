عرض إنجليزي يهدد بقاء رمضان صبحي في بيراميدز

أكد الإعلامي أحمد أسامة، أن رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، لديه عرض من أحد أندية الدرجة الثانية الإنجليزي "الشامبيونشيب"، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

حارس الزمالك يتلقى عرضا من الدوري الإنجليزي

وقال أسامة خلال برنامجه الإذاعي "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "صبحي يسعى للرحيل عن ناديه من أجل العودة مرة أخرى إلى الاحتراف الخارجي، بعدما فشل في تحقيق أي لقب".

وأضاف أحمد أسامة: "اللاعب يؤجل حسم العرض المقدم من أحد دوري الدرجة الثانية الإنجليزي، انتظارًا لوصول عرض من البريميرليج أو الدوريات الأوروبية".