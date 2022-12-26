تصحيح مسار.. قرار عقابي من الخطيب ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل مع سموحة

أكد الإعلامي أحمد أسامة، أن النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تجميد مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بعد التعادل أمام سموحة بالدوري العام.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته صباح اليوم الاثنين على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا .

وتابع أسامه خلال برنامجه الإذاعي "ديربي" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الإدارة غير راضية عن المستوى الفني للاعبين، وبالتالي جاء قرار خصم المستحقات وتجميدها سريعًا حسبت اللائحة".

وأضاف: "الخطيب أبلغ قراره إلى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والذي قام بدوره بإبلاغه للاعبين والفريق، حتى تتحسن النتائج بالفترة المقبلة".

الأهلي يعود لتدريباته دون راحة استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا

وحرص مارسيل كولر المدير الفني للفريق على عقد محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران الجماعي.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في مباراة سموحة أمس؛ مرانا بدنيا واستشفائيا في الجيم على هامش التدريبات؛ للتخلص من الإجهاد .

وقاد مارسيل كولر اللاعبين في تدريبات بدنية وفنية متنوعة في بداية المران قبل أن يختتم الفقرات التدريبية بتقسيمة بين فريقين من اللاعبين.

وبدأ الأهلي استعداداته صباح اليوم بدون راحة وذلك استعداداً لمواجهة سيراميكا كليوباترا والمحدد لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.