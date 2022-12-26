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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد صالح: فيريرا أخطأ في تشكيل الزمالك أمام المقاولون العرب.. تفاصيل

صدى البلد

أكد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق ظهر بمستوى متواضع خلال مواجهة المقاولون العرب، وشوقي غريب أدار المباراة بشكل مميز.

وتابع صالح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أحمد أسامة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "اختيارات جوسيفالدو فيريرا المدير الفني، كانت غريبة بالنسبة لي وأتمنى أن يدخل المباريات بالتشكيل الأمثل منذ البداية ولا ينتظر التعديل أثناء اللقاء".

وأضاف: "لابد من تواجد سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق بشكل أساسي، خاصةً أنه أفضل بشكل كبير من المشاركين خاصةً أن يوسف حسن لا يزال صغيرًا وبدون خبرات".

وأشار صالح، إلى أن الزمالك يحتاج إلى رأس حربة أجنبي، خاصةً أن البنيني سامسون أكينولا لم يتأقلم مع الفريق منذ التعاقد معه".

وقال: "إمام عاشور من أفضل اللاعبين التي تحافظ على مستواها داخل الفريق، وأتمنى تعديل عقده خاصةً أن اللاعب متأثر نفسيًا".

واختتم: "الكفة متساوية بين الأهلي والزمالك في الدوري، ومباراة الأبيض أمام الإسماعيلي ستكون صعبة داخل الملعب، خاصةً أن الدراويش موقفه صعب في جدول الترتيب، والزمالك أقرب للفوز".

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