عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رفع قدرات 2900 معلم وموجه على أعمال التحقق الخارجي بجميع المحافظات

جانب من التدريبات
جانب من التدريبات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تنفيذ ورش عمل بجميع المحافظات لرفع قدرات عدد 2900 معلم وموجه من التعليم الفني على أعمال التحقق الخارجي، والتي تُعد من أهم الضمانات التي تضمن دقة تطبيق البرامج الدراسية المطورة المبنية على منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل وضمان إجراء عمليات التقييم بصورة صحيحة تتسم بالصدق والشفافية، والتأكد من فاعلية التحقق الداخلي؛ حيث تستمر ورش العمل على مدار خمسة أيام في جميع المحافظات.

جاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني لتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لإصلاح وتطوير التعليم الفني والارتقاء به عالميًا، والتحول نحو تعليم فني أفضل TE2.0 لتلبية احتياجات سوق العمل.

وتناول البرنامج التدريبي ورش عمل ومناقشات ومحاكاة للسادة المتدربين على أعمال التحقق الخارجي، وعقب انتهاء التدريب التنشيطي يتم تنفيذ عدد 7000 زيارة تحقق خارجى لمتابعة تنفيذ البرامج الدراسية المطورة في جميع المدارس الفنية المطبق بها هذه البرامج ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية.

ويعد أفضل ما يتم في هذا النشاط هو أن التدريب يتم على أيدي أبناء التعليم الفني من الكوادر المؤهلة في مجال التدريب، مما يضمن القدرة على الاستدامة والتطوير والتحسين المستمر لمنظومة التقييم والتحقق لبرامج التعليم الفني المطورة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص ببناء المناهج الإلكترونية التفاعلية باستخدام برنامج Articulate story line 3، وذلك بحضور 23 متدربًا من المعلمين والموجهين من تخصصات الملابس الجاهزة، والنسيج، والكهرباء، والطباعة بمقر مدرسة باب الشعرية الثانوية الصناعية بنات، وقد انتهت ورشة العمل بإنتاج 6 مشروعات 3 منها يمكن عرضها Online و3 يمكن عرضها offline.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

440 جنيهًا مرة واحدة| هبوط تاريخي في أسعار الذهب..وعيار 21 الآن مفاجأة

بلطجة وكارثة.. مرتضى منصور يعلن التعدي على لاعبي الزمالك داخل النادي الأهلي

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

14 جنيها دفعة واحدة|مفاجأة في سعر الدولار الآن بعد انهياره بالسوق السوداء

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

متى تعود أسعار الذهب تحت 1000 جنيه .. الموعد والتفاصيل

لاعب مفاجأة.. مرتضى منصور يُعلن ضم أولى صفقات الزمالك رسميًا

ترشيحاتنا

اليونيسيف: السعودية تقدم خدمات إنسانية كبيرة للعالم

هونج كونج تطالب اليابان برفع القيود المفروضة على الرحلات الجوية المباشرة

موقف الأزهر ودار الإفتاء من الطلاق الشفوي في القانون الجديد.. خاص

حصاد البترول 2022.. توسعات كبيرة للاستثمار في صناعة البتروكيماويات

سيأتي العوض.. كهربا في أحدث ظهور بعد تجديد الإيقاف

الحبس والغرامة 300 ألف جنيه تواجه شبكة دعارة بقلب الصعيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البانيه يسجّل رقمًا قياسيًا .. هل انخفضت أسعار الفراخ بالفعل؟

توزيع جوائز أوسكار الموتور سبورت عن عام 2022 .. شاهد

مشروب بـ 10 جنيهات .. أسرع وصفات تحول جسمك لماكينة حرق

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

فيديو

يسرا: السوشيال ميديا تظهرنا شياطين.. وقديما الفنانة كانت ترتدي البيكينى بشكل طبيعى

ضريت عيني وديفوهات الذقن.. أصالة تعترف بعمليات التجميل: أرغب أن أكون بعمر 25

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ