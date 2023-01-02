صرخات المتهم بقتل خلود تهز جنايات بورسعيد.. ورئيس الدائرة: بأي ذنب خنقت

تعالت صرخات محمد المتولى المتهم بقتل خطيبته خلود داخل أرجاء محكمة جنايات بورسعيد خلال تلاوة المستشار أحمد مندور رئيس دائرة الجنايات الحكم على المتهم بجلسة الدائرة المنعقدة اليوم الاثنين بمجمع محاكم بورسعيد .



بدأ رئيس دائرة جنايات بورسعيد تلاوة الحكم بتوجه كلامه للمتهم بأى ذنب خنقت مرددها ٣ مرات أعقبها اسرد مكمل بأي ذنب قتلت وهى التى تعلقت بأهداب الدنيا كى تربى اشقاءها الأصغر منها بعد أن تركهم لها والديها الذى سبقاها الي رحمة ربهم الواسعة فأصبحت هى الفتاة اليتيمة للاب و الام و الباحثة فى الدنيا تحفر لتكسب رزقها بالحلال لتربية أشقائها الصغار.



وأكمل رئيس دائرة جنايات بورسعيد بأى ذنب قتلت النفس التى حرم الله قتلها وهى صائنة فرجها وعرضها وكل ذنبها أنها رفضت الزواج من شخص لم تشعر معه بالأمان فاقدم على إزهاق روحها وقتلها خنقا بدل المرة عدة مرات .

كانت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور، قضت اليوم الاثنين، بمعاقبة خطيب "خلود" فتاة بورسعيد اليتيمة التي أُتهم بقتلها لرفضها الزواج منه، بالإعدام شنقًا.

وكان النائب العام قد أمر في 20 أكتوبر 2022، وبعد مرور 72 ساعة من حدوث الواقعة، بإحالة "محمد سمير" المتهم بقتل المجني عليها "خلود السيد" ببورسعيد إلى محكمة الجنايات، لمعاقبته عن اتهامه بقتلها عمدًا مع سبق الإصرار، إثر خلافات بينهما، لغيرته المفرطة عليها، وتحكمه في تعاملاتها، ودوام سوء ظنه فيها، مما اضطرت معه المجني عليها إلى قطع علاقتهما لإنهاء خطبتهما، فعزم لذلك المتهم على قتلها، حيث تسلل من شرفة مسكنها وقتلها خنقًا.

وعرضت النيابة العامة في مرافعتها أمام المحكمة، يجلسة 3 ديسمبر 2022، تسجيل صوتي للمكالمة الأخيرة التي أجرتها المجني عليها للاستغاثة بزميل لها في المصنع عقب اقتحام المتهم المنزل، وتضمن المقطع كلمات استغاثة :"بيخنقني بيخنقني الحقني"، وأيضا كلمات المتهم:"هقتلك ضيعتيني" ثم لفظت أنفاسها الأخيرة، مؤكدة على أنها تلك المرة الأولى التي تعرض النيابة العامة دليلا صوتيًا قاطعًا وأن تتحول المجني عليها إلى شاهد إثبات في القضية.

يشار إلى أن النيابة العامة قد أعلنت في بيان لها عن أن المتهم اعترف بالجريمة في التحقيقات، وأثناء إجرائه محاكاة لكيفية ارتكابها بمسرح الواقعة، فضلًا عن شهادة 18 شاهدًا، والذين أكدوا تلقي المجني عليها تهديداتٍ من المتهم بالقتل من قبل، وكذلك شهود رأوا المتهم يتسلل من شرفة مسكن المجني عليها قُبيل لحظات من قتلها، كذلك تسجيلات آلات المراقبة المثبتة بعقار مقابل لمسرح الواقعة، والتي رصدت دخولَ وخروجَ المتهم من وإلى العقار محل الحادث في وقت متزامن من حدوثه.