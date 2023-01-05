5 أنواع من اليوجا تجعل جهازك العصبي قويا.. تعرف عليها

إذا أصبح الجهاز العصبي ضعيفًا أو كان هناك انسداد طفيف في الأعصاب، فقد تنشأ العديد من المشكلات الخطيرة.

وفقًا لموقع KidsHealth الإلكتروني، يعمل الجهاز العصبي عن طريق إرسال إشارات أو رسائل في جميع أنحاء الجسم من خلال خلايا خاصة تسمى الخلايا العصبية، وهذه هي الرسالة التي تساعد جميع الأعضاء الحيوية على الحركة، والشعور بالأحاسيس مثل الضغط والألم، وإذا كان هناك أي انسداد في هذه الأعصاب، فإن حركة الجسم كله تتوقف، وقد يكون من الصعب أيضًا على الشخص المشي.

للحفاظ على قوة الجهاز العصبي ولياقته، من المهم جدًا ممارسة اليوجا أو ممارسة الرياضة بانتظام.

ويعتبر تقرير بحثي منشور على NCBI أن اليوجا مفيدة جدًا للجهاز العصبي.

نخبرك هنا عن خمسة أنواع من أنواع اليوجا، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.



ممارسة يوجا بالاسانا

تعتبر يوجا بالاسانا مفيدة جدًا في تقليل توتر العضلات وتهدئة الجهاز العصبي.

تساعد هذه اليوجا أسانا في تخفيف التوتر من الظهر والرقبة والكتفين، وتعطي الممارسة المنتظمة لهذه اليوجا العديد من الفوائد عقليًا وعاطفيًا أيضًا.

إلى جانب الحد من القلق والتوتر، تعتبر ممارسة هذه اليوجا فعالة جدًا في إرخاء أعصاب الدماغ.

سيتو باندهاسانا يوجا

تسمى يوجا Setubandhasana أيضًا “وضع الجسر”.

تعتبر اليوجا أسانا مفيدة أيضًا للصحة من نواحٍ كثيرة، حيث تساعد في توفير الراحة في مشاكل الظهر والخصر، وتساعد أيضًا في جعل الحبل الشوكي مرنًا.

تعمل هذه اليوجا على زيادة مستوى الطاقة في الجسم جنبًا إلى جنب مع إرخاء الجهاز العصبي، وتعد يوجا Setubandhasana مفيدة جدًا للصحة العقلية.

ممارسة البراناياما

البراناياما هي أيضًا مفيدة جدًا لتقوية الجهاز العصبي.

تعمل البراناياما على تهدئة الأعصاب وتقليل توتر الدماغ.

إن عادة ممارسة هذه البراناياما بانتظام يمكن أن تكون مفيدة لك جسديًا وعقليًا.

سوريابدي براناياما

Suryabhedi Pranayama مفيدة في جعل الجهاز العصبي للجسم يعمل بشكل أفضل.

تزداد الدورة الدموية في أجسامنا بسرعة أثناء ممارسة سوريابهيدي، بسبب ذلك يحصل نظامنا العصبي على جميع العناصر الغذائية بسهولة عبر الدم، هذا يجعل النظام يعمل بشكل أفضل.

Ardha Halasana

مع الممارسة المنتظمة لـ Ardha Halasana، تبدأ العضلات والأعصاب في أداء عملها بشكل جيد، حيث إن جميع أعصاب الجسم متصلة بجهازنا العصبي، وأثناء ممارسة Ardha Halasana ، يتدفق الدم عبر أرجلنا بسرعة نحو المعدة ويتجه نحو الدماغ، نتيجة لذلك، يتم توفير العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين وما إلى ذلك بسهولة إلى الجهاز العصبي، وبالتالي تعطي راحة للعضلات الضعيفة.