عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

5 أنواع من اليوجا تجعل جهازك العصبي قويا.. تعرف عليها

يصاب الجسم بالشلل
يصاب الجسم بالشلل بسبب تدهور الجهاز العصبي .. كيف تجعله قويا

إذا أصبح الجهاز العصبي ضعيفًا أو كان هناك انسداد طفيف في الأعصاب، فقد تنشأ العديد من المشكلات الخطيرة.  

وفقًا لموقع KidsHealth الإلكتروني، يعمل الجهاز العصبي عن طريق إرسال إشارات أو رسائل في جميع أنحاء الجسم من خلال خلايا خاصة تسمى الخلايا العصبية، وهذه هي الرسالة التي تساعد جميع الأعضاء الحيوية على الحركة، والشعور بالأحاسيس مثل الضغط والألم، وإذا كان هناك أي انسداد في هذه الأعصاب، فإن حركة الجسم كله تتوقف، وقد يكون من الصعب أيضًا على الشخص المشي.

للحفاظ على قوة الجهاز العصبي ولياقته، من المهم جدًا ممارسة اليوجا أو ممارسة الرياضة بانتظام.

ويعتبر تقرير بحثي منشور على NCBI أن اليوجا مفيدة جدًا للجهاز العصبي. 

نخبرك هنا عن خمسة أنواع من أنواع اليوجا، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي.


ممارسة يوجا بالاسانا

تعتبر يوجا بالاسانا مفيدة جدًا في تقليل توتر العضلات وتهدئة الجهاز العصبي. 

تساعد هذه اليوجا أسانا في تخفيف التوتر من الظهر والرقبة والكتفين، وتعطي الممارسة المنتظمة لهذه اليوجا العديد من الفوائد عقليًا وعاطفيًا أيضًا. 

إلى جانب الحد من القلق والتوتر، تعتبر ممارسة هذه اليوجا فعالة جدًا في إرخاء أعصاب الدماغ.

سيتو باندهاسانا يوجا

تسمى يوجا Setubandhasana أيضًا “وضع الجسر”. 

تعتبر اليوجا أسانا مفيدة أيضًا للصحة من نواحٍ كثيرة، حيث تساعد في توفير الراحة في مشاكل الظهر والخصر، وتساعد أيضًا في جعل الحبل الشوكي مرنًا. 

تعمل هذه اليوجا على زيادة مستوى الطاقة في الجسم جنبًا إلى جنب مع إرخاء الجهاز العصبي، وتعد يوجا Setubandhasana مفيدة جدًا للصحة العقلية.

ممارسة البراناياما 

البراناياما هي أيضًا مفيدة جدًا لتقوية الجهاز العصبي. 

تعمل البراناياما على تهدئة الأعصاب وتقليل توتر الدماغ. 

إن عادة ممارسة هذه البراناياما بانتظام يمكن أن تكون مفيدة لك جسديًا وعقليًا.

سوريابدي براناياما

Suryabhedi Pranayama مفيدة في جعل الجهاز العصبي للجسم يعمل بشكل أفضل. 

تزداد الدورة الدموية في أجسامنا بسرعة أثناء ممارسة سوريابهيدي، بسبب ذلك يحصل نظامنا العصبي على جميع العناصر الغذائية بسهولة عبر الدم، هذا يجعل النظام يعمل بشكل أفضل.

 Ardha Halasana 

مع الممارسة المنتظمة لـ Ardha Halasana، تبدأ العضلات والأعصاب في أداء عملها بشكل جيد، حيث إن جميع أعصاب الجسم متصلة بجهازنا العصبي، وأثناء ممارسة Ardha Halasana ، يتدفق الدم عبر أرجلنا بسرعة نحو المعدة ويتجه نحو الدماغ، نتيجة لذلك، يتم توفير العناصر الغذائية الأساسية والأكسجين وما إلى ذلك بسهولة إلى الجهاز العصبي، وبالتالي تعطي راحة للعضلات الضعيفة.

ممارسة الرياضة الجهاز العصبي الشوكي الخلايا العصبية الالكتروني ممارسة الرياض الحبل الشوكي الأعضاء الحيوية صحة الجهاز العصبى ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام نزل عن 1200 جنيه.. الذهب يتراجع بقوة بعد شهادات الـ25%

أسعار الذهب خامس أيام العام الجديد.. مفاجأة فى عيار 21

تفاصيل الملف الطبي لصفقة الأهلي الجديدة عزيز يعقوبو

اللي معاه دولار يتخلص منه|انهيار السوق السوداء بعد شهادات الـ25%

مفاجأة.. الأهلي يضم خالد عبدالفتاح من سموحة مجانًا.. تفاصيل

تحقيق عاجل في الزمالك يثير أزمة جديدة

حضن فيريرا وباسه..مرتضى منصور يعلن السبب الحقيقي لرحيل أسامة نبيه عن الزمالك

مفاجأة في أسعار الذهب عالميا اليوم

موضوعات متعلقة

ولادة أطفال بأعضاء جديدة..الكشف عن 5 تنبؤات ستغير العالم في 2023..تفاصيل مثيرة

لأول مرة.. تعرف على فوائد الصيام المتقطع للجسم

يعالج التسمم الغذائي ويخفض الكوليسترول.. فوائد مذهلة لأوراق الزيتون |تعرف عليها

فوائد التمر المسلوق.. شاهد ماذا يحدث لجسمك

ترشيحاتنا

بايدن يعرب عن قلقه بشأن النهج الصيني في التصدي لكورونا

صدام ناري بين تشلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. الليلة

قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل الإفراج عن كريم يونس

هل يجوز أداء الصلاة قبل وقتها بسبب السفر أو العمل.. اعرف الضوابط

سلطان التركي أم سليمان الغاني|من أطول رجل في العالم بعد المنافسة الجديدة؟

يوم القيامة.. رسائل عاجلة لتجنب الإصابة بالمتحور الجديد لـ كورونا| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

عادات كارثية يومية بسيطة تضر بصحتك.. رقم 6 تسبب انفصال شبكية العين

نشرة المرأة والصحة|سعر ساعة أمال ماهر يثير الجدل.. برج الدلو مفاجأت ولكن أحذر هذه الشهور

نجوم يخفون وجوه أبنائهم|حسن الرداد ينشر صورة يد مولوده..وحماقي فعلها قبل 5 سنوات

فيديو

هيطلع مع ياسمين عز؟ توابع انضمام رونالدو للنصر السعودي

السلطات اللبنانية تحقق مع شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. ما السبب؟| فيديوجراف

ماكينة أهداف.. آخر تطورات صفقة انتقال يعقوبو إلى الأهلي |فيديو جراف

بكلمكم من جوة الزنزانة..قصة بوست باسم بلوجر شهيرة متهمة ببيع المخدرات.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ