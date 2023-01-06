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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمحبي الـ بيك أب.. فورد F-150 رابتور 2023 في البحرين

فورد F-150 رابتور
فورد F-150 رابتور 2023

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق البحريني بين موديلات 2023، والتي تتنوع بحسب العلامة التجارية والتجهيزات الداخلية، بالاضافة إلى القدرات الفنية، وعنصر التصميم ايضا، والذي يتضمن فئة الـ"بيك اب"، والتي تحظى بشعبية كبيرة بين محبي عالم السيارات.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري سعر وابرز مواصفات السيارة فورد F-150 رابتور 2023 في البحرين

فورد F-150 رابتور 2023

تسارع السيارة فورد F-150 رابتور 2023 

 

يمكن للسيارة فورد F-150 رابتور 2023 أن تتسارع من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 5.5 ثانية.

فورد F-150 رابتور 2023

محرك السيارة فورد F-150 رابتور 2023 

 

دعمت السيارة فورد F-150 رابتور 2023 بمحرك سعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 422 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 678 نيوتن/متر، متصل بناقل سرعات أوتوماتيكي "دفع كلي".

فورد F-150 رابتور 2023

تجهيزات الحماية فورد F-150 رابتور 2023 

 

تحتوي السيارة فورد F-150 رابتور 2023 على كاميرا محيطة، وحساسات حركة، وخاصية التنبيه من النقاط العمياء، والتحكم الديناميكي للثبات، وخاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وخاصية متابعة عرض الاطارات، وقفل تفاضلي، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج دعم المكابح، وخاصية التوزيع الالكتروني EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية للحماية.

فورد F-150 رابتور 2023

تجهيزات السيارة فورد F-150 رابتور 2023 

 

تضم السيارة فورد F-150 رابتور 2023 نظام صوتي وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وخاصية تشغيل وايقاف المحرك عن طريق زر التحكم، بالاضافة إلى القدرة على التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، ومكيف هواء اوتوماتيكي، والتحكم بالسرعة، مع نظام للملاحة، ومرايات جانبية كهربائية، وفتحة سقف وقفل مركزي.

فورد F-150 رابتور 2023

اسعار السيارة فورد F-150 رابتور 2023 في البحرين 

 

الفئة الاولى فورد F-150 رابتور 2023 بسعر 28 الف دينار.

الفئة الثانية فورد F-150 رابتور 2023 بسعر 31 الف دينار.

الفئة الثالثة فورد F-150 رابتور 2023 بسعر 36 الف دينار.

تقنية الفيديو فورد رابتور F-150 فورد F-150 رابتور 2023 البحرين

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