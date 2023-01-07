أمين عام اتحاد الغرف التجارية: شلل تام فى السوق السوداء للعملات الأجنبية.. عروض كثيفة للبيع بدون إقبال على الشراء.. انهيار الطلب بعد الإفراجات الجمركية المتتالية

أمين عام اتحاد الغرف التجارية:

شلل التام للسوق السوداء للعملات الأجنبية

عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء

انهيار الطلب بسبب الافراجات الجمركية

شهد مساء الخميس وصباح الجمعة حالة من الشلل التام للسوق السوداء للعملات الأجنبية مع عروض كثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي الذى ارتفع الى 27,16 في البنك المركزي صرح بذلك الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية.

أوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن ذلك جاء بعد انهيار الطلب من القطاع الخاص بسبب الافراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 6,8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، ثم طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة أمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذى دفع من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع.

توقعات بانخفاض سعر الدولار

وأشار أمين عام اتحاد الغرف التجارية إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء الإجازات لإصدار شهادات ال25%، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر اقفال الخميس 27,16 جنيه للدولار لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

وأكد الدكتور علاء عز أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزى لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالى الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون لها أثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة القادمة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة مع واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملى لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.