عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

الدولار أمام الجنيه
الدولار أمام الجنيه

ضربت قرارات البنك المركزي، ومحاولات البنوك المصرية للسيطرة على الدولار، السوق السوداء، وأصابتها بالشلل التام، طبقا لما أكده بيان اتحاد الغرف التجارية، والذي أكد زيادة عروض بيع الدولار، دون أدنى طلب شراء ما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي وهو 27,16 في البنك المركزي.

الدولار يخسر 10 جنيهات

وقال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن سبب انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء، واقترابها من السعر الرسمي، جاء بعد انهيار الطلب على الدولار من القطاع الخاص، بسبب إفراجات الدولة المتتالية عن البضائع في الموانئ، والتي تجاوزت الـ 6.8 مليار دولار، والتي تأتي بالتزامن مع ارتفاع صافى الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% والتي جذبت من يسعى لاستغلال الدولار كمخزن للقيمة بدلا من المضاربة عليه في السوق السوداء.

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بسبب شهادات الـ25%.. الغرف التجارية: شلل تام أصاب السوق السوداء لـ الدولار

وأضاف عزت، أن هذه الإجراءات دفعت من اشترى دولار من السوق السوداء بغرض المضاربة، للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالى 10 جنيهات خلال أسبوع، مشيرا إلى أن فتح فروع بنكي الأهلي ومصر، أثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ 25%، من المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة لتجنب الخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر اقفال الخميس 27,16 جنيه للدولار لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الإثنين القادم وتحمل خسائر إضافية.

تأثير شهادات الـ 25% على الدولار

في هذا الصدد، قال أحمد أبو علي، الباحث والمحلل الاقتصادي، إن خطوة البنوك بطرح الشهادات الـ 25%،  خطوة استباقية لها أبعاد مختلفة، تستهدف في المقام الأول محاربة مستويات التضخم في السوق، من خلال سحب جزء من السيولة النقدية، والتي بالتبعية سيكون لها انعكاسات قوية على تخفيض حجم الطلب على السلع ومن ثم انخفاض أسعارها، والوصول بالتضخم إلى المعدلات الآمنة اقتصاديا، ما يسمى في علم الاقتصاد "محاربة التضخم من جانب الطلب".

وأضاف، أبو علي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه على صعيد آخر، تستهدف هذه الخطوة بالتأكيد، كبح جماح المضاربة على الدولار والذهب في السوق السوداء، من خلال سحب جزء كبير من القوة الشرائية الموجهة على الدولار والذهب في السوق السوداء، إلى ادخارها في الشهادات الجديدة، ذات العائد الـ 25%، و22.5%، والتي تعد فرصة استثنائية لم ولن تتكرر في القطاع المصرفي من قبل.

أحمد أبو علي - الباحث والمحلل الاقتصادي

أسباب إقبال المواطنين على الشهادات

ونظرا لثقة المواطن المصري في الجهاز المصرفي بمصر على مدار  الفترات الماضية في التعامل مع العديد من الأزمات الاقتصادية سواء المعتادة أو المختلقة، حيث مثل الجهاز المصرفي صمام الأمان للاقتصاد والمواطن المصري، وهو ما اتضح جليا أمس واليوم، في حجم الإقبال من قبل المواطنين على فروع بنوك مصر والأهلي لاقتناء الشهادات ذات عائد الـ 25%.

الدولار سعر الدولار انخفاض سعر الدولار الدولار يخسر 10 جنيها شهادات الـ 25

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه.. آخر أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21 الآن

بعد اتهامه بتعاطي الحشيش.. الطيب يوجه رسالة مفاجئة لنجم الزمالك

نور اللبنانية تظهر بتشوهات في وجهها بسبب الدكتور نبيل أخصائي التجميل.. صور

عقب الانسحاب من الدوري.. موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري

وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

بالأسماء .. شوبير يعلن جميع صفقات الأهلي بالميركاتو الشتوي

الدولار محاصر بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

فنانة شهيرة تتعرض لحادث سير قوي ونقلها للمستشفي

موضوعات متعلقة

أسعار العملات الأجنبية والعربية فى البنوك اليوم الجمعة .. الدولار يسجل 27.10 جنيه .. اليورو 28.70 جنيه.. والذهب عيار 21 بـ 1760 جنيها

ارتفاع الدولار وتراجع اليورو.. اعرف أسعار العملات العالمية اليوم

تراجع حاد في سعر الدولار عالميا.. والجنيه الإسترليني يحقق أفضل مكاسب يومية

ترشيحاتنا

رئيس جرّاحي عين شمس:إعلان أسباب وفاة أول حالة زراعة رئة بمصر خلال ساعات

تراجع الدولار رسميا وورطة بالسوق السوداء.. ماذا ينتظر الأخضر منتصف الأسبوع المقبل؟

الخطيب شاهد على العقد.. عقد قران نجل نجم الإسماعيلي بحضور مجلس الأهلي.. صور

بعد الموافقة على الأسواق الحرة .. هل تسمح السعودية ببيع الكحول ؟

بسبب سيف الجزيري .. أول صدمة لـ الزمالك من فيفا في 2023

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة و الصحة| سعر ساعة محمد حماقي يثير ضجة.. أطعمة خارقة تحمي من أمراض القلب

أسباب وفاة صاحبة أول عملية زراعة رئة في مصر

قبل الـ60.. فصيلة الدم تنذر بخطر الإصابة بالسكتة الدماغية| تفاصيل

بملابس ملفتة... ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بعدما انضم رسميا.. النجم يكشف كواليس صفقة كريستو المثيرة للأهلي| فيديو جراف

قرارات صادمة من مرتضى منصور ضد لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

حبس وزهايمر ومخدرات.. كبوات وأزمات منة شلبي/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الفهلوة وجرثومة اللا تهذيب

مني أحمد

أسطورة الغناء

د. فتحي حسين

حول أداء الجامعات الأهلية الدولية والأهلية الجديدة

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ