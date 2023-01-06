الرجل الثاني كلمة السر.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشهدا من فيلم الرجل الثاني، والذى قام ببطولته كل من رشدي أباظة وسامية جمال.

وجاء بالمشهد تقوم به بطلة العمل سامية جمال والتى كانت تجسد دور سكينة الفقى وهو تعلن أن قيمة الجنيه هى 2 ونصف دولار فقط .

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الرجل الثاني

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن هذا العمل :

الرجل الثاني انتج عام 1959 ، وشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين أبرزهم رشدي اباظة وسامية جمال وصباح وصلاح ذو الفقار .

دارت أحداث العمل في إطار اجتماعي درامي تدور الأحداث عندما تلجأ (لمياء) إلى الشرطة للكشف عن قاتل شقيقها، فيكلف الضابط (عاصم) بالتحقيق فى تلك القضية؛ حيث ينتحل شخصية شقيقها الثاني، كى يتوغل داخل العصابة التي يترأسها (عصمت) محاولا كشف لغز الرجل الأول وزعيم العصابة الحقيقي، وإلقاء القبض على قاتل شقيق لمياء.

الرجل الثاني

فيلم الرجل الثاني من إخراج وكتابة عز الدين ذو الفقار ، وشاركه فى كتابة العمل الراحل يوسف جوهر ، ويعد من أبرز أفلام السينما المصرية .

لم يكن الفنان رشدي اباظة هو المرشح الاول للعمل فقد عرض الدور على الفنان أحمد مظهر، ولكنه اعتذر لأن الدور لا يناسبه.

من بين كواليس هذا العمل أيضا هو اعتراض الرقابة على مشهد يجمع بين كل من صباح وسامية جمال ، حيث كان هناك بعض الشتائم ، وتم تعديله فى النهاية .