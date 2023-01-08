طريقة عمل الأرز البسمتي فى دقائق

يعتبر الأرز البسمتي محبب ومفضل لدى الكثير، لذلك تقدم الشيف رباب العمدة طريقة عمل الارز البسمتى بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات.

المكونات لعمل الأرز البسمتي



2 كوب أرز بسمتى

مكعب مرقة دجاج

رشة ملح

رشة قرفة أو عود قرفه

1/2 ملعقة صغيرة كركم

3 أكواب ماء

نصف معلقه صغيره كمون

ورق لورا( ورق الغالر)

واحدة لومى (ليمون ناشف)

٦حبات قرنفل (مسمار)

٣حبات حبهان

نصف معلقة سمن + معلقه كبيره زيت

نصف معلقه صغيره سكر





طريقة عمل الأرز البسمتي



- فى إناء عميق نغسل الأرز جيدًا بالماء أكثر من مرة

- فى إناء على النار نضع القليل من الزيت والسمن ثم نضيف إليه مكعب مرقة الدجاج وباقى التوابل المذكورة وأول ما ريحة التوابل تظهر أثناء تحميرها مع السمن والزيت هنضيف عليهم الأرز والسكر والملح

- نقلب الأرز جيدًا حتى يختلط بشكل كامل بالتوابل والبهارات

- نضيف الماء الساخن ونقلب حتى تذوب مرقة الدجاج تمامًا

- نغطى الإناء ونتركه على نار هادئة ولا نقلب الأرز إلا بعد أن يتشرب الماء كله وبعد النضج يهدئ قليلا ويقدم.