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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي 

طريقة عمل الفطير
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي 

تقدم الشيف إيمان صدقي طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي ولذيذ ومغذي بأبسط الخطوات إليك الطريقة وبحسب الوصفة أن كيلو الدقيق يصنع ثلاث فطائر مشلتتة.

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مكونات عمل الفطير المشلتت الفلاحي 
 

كيلو دقيق
رشة ملح 
ملعقة كبيرة سكر
نصف لتر تقريبا ماء للعجن
كوب سمن 
زيت


طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي 
 

نخلط كل المواد الجافة مع بعضها  ونبدأ نعجن بالماء بشكل تدريجى حتى تتكون العجينة ونستمر فى العجن لمدة ربع ساعة لتصبح ناعمة ومطاطة وندهنها زيت ونلفها ترتاح لمدة ساعتين.
نقسم العجينة الى 3 كرات 
نضع كمية صغيرة زيت على السطح الذى نعمل عليه ونبدأ  فرد العجينة يدوي فالعجينة ستنفرد بسهولة لكونها مرتاحة، ومع الفرد نضع سمنة على كل جزء منها ونفرد قدر الإمكان حتى تصبح العجينة شفافة ونبدأ فى تطبيقها ولمها فى شكل كورة وأهم حاجة لازم  وجود السمنة بين كل طبقة والثانية .


فطير مشلتت 

نترك العجينة ونغطيها لمدة نصف ساعة نريحها مرة أخرى
نضغ العجينة ونفردها باليد  في صينية الفرن المدهونة زيت وسمن وندخلها الفرن الساخن مسبقا على أعلى درجة لمدة 10 دقائق كي تعلو وتورق وبعدها نشغل  الشواية كي تأخذ اللون الذهبي .
نطلعها من الفرن ونرشها فورًا بماء فاتر من على بعد ونغطيها بفوطة جافة ونظيفة

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