تتميز كل بلد بطابع خاص وأكلات معينة لذلك تقدم اليوم الشيف زينب السيد السودانية طريقة عمل فطير الأفراح السوداني بالسكر البودرة.

المقادير لعمل فطير الأفراح السوداني بالسكر البودرة



اتنين كوب دقيق

ملعقة لبن بودرة

ملعقتان سكر

ملعقتان زبدة أو زيت

¾ كوب ماء أو لبن

خطوات التحضير



-نعجن ونتركه يرتاح نص ساعة.

-نفرد العجين علي هيئه مربع ونقطعه مربعات اقل.

-نقليه في الزيت ويصفي من الزيت ونرش عليه سكر مطحون وهو سكر بودرة او نسقيه شربات تقيل.

طريقة عمل بلح الشام

المقادير لعمل بلح الشام



كوب دقيق وكوب ماء وربع كوب زيت ومعلقتين نشا وتلات بيضات ومعلقة خل وذرة ملح وفانليا

في وعاء نحط الزيت والميه علي النار يغلي الماء ننزل بالدقيق وعليه النشا بعد ما نقلبهم علي بعض وننزل بيهم علي الميه شويه شويه ونقلب جيدا لخد ماتكون عجينة متماسكه ونحط الفانليا

نطفي ونسيبها تبىرد نحط البيض علي العجينة واحدة واحدة وكل ما بيضه تختلط بالعجين نحط التانيه وهكذا

نحضر طاسه فيها زيت ساخن

في قمع او كيس حلواني ننزل ببلح الشام يحمر نقلبه

ونخطه في شربات بارد تقيل

نصفيه من الشربات ونرصه في طبق التقديم.

الشربات لعمل بلح الشام

اتنين كوب ماء وكوب سكر وعصره ليمونه وتغلي عشر دقايق ويرفع ويبرد.