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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة.. بأسهل الخطوات

طريقة عمل أصابع
طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة

أصابع الجلاش بالكنافة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق غير تقليدي و مميز.
قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك،طريقة عمل أصابع الجلاش بالكنافة.

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مقادير أصابع الجلاش بالكنافة


لفة جلاش
نصف كوب زبدة ذائبة
نصف كوب زيت
٢كوب سيرب بارد
(الحشوة)
ربع كيلو كنافة محمرة
كوب سوداني مجروش
نصف كوب زبيب
ملعقة كبيرة قرفة بودر


طريقة تحضير أصابع الجلاش بالكنافة


نقطع الجلاش إلى مربعات بحجم ١٠ سم كما وضحنا بالحلقة ثم نأخذ ورقتين ونضع الحشوة في المنتصف ونقفلها على شكل مثلث ونلفها رول ثم ندهن الطرف بماء حتى يلتصق ببعض ونكرر حتى الإنتهاء من الكمية ثم نرص أصابع الجلاش المحشية في صينية خبز وندهن الوجه بالزبدة جيداً جداً ثم ندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تأخذ لون ذهبي وبعد خروجها من الفرن نسقيها بالسيرب البارد وهي ساخنة وتقدم بالهنا والشفا.
 

أصابع الجلاش بالكنافة طريقة تحضير أصابع الجلاش بالكنافة مقادير أصابع الجلاش بالكنافة الشيف فاطمة أبو حاتي أصابع الجلاش

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