طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية.. بأسهل الخطوات

أجنحة الدجاج المشوية من الأطباق الرئيسية الموفرة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأكثر من طريقة.

لذا قدمت الشيف نونا طريقة عمل أجنحة الدجاج المشوية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بأسهل الخطوات وأقل المكونات فيما يلي.

مقادير أجنحة الدجاج المشوية





٢كيلو أجنحة دجاج مسلوقة

(للتشويح)

٢ملعقة كبيرة ثوم مفروم

٢ملعقة كبيرة فلفل حار مفروم

كوب باربيكيو صوص

نصف كوب صويا صوص

بابريكا

ملح

فلفل أسود

أجنحة الدجاج المشوية



طريقة تحضير أجنحة الدجاج المشوية



في طاسة ساخنة على النار، نضع القليل من الزيت ثم نضع الثوم ونقلب ثم نضيف الفلفل الحار والباربيكيو صوص والصويا صوص والتوابل كلها ونقلب، ثم نضع أجنحة الدجاج المسلوقة ونتركها حتى تمام النضج، ثم تقدم بجانب البطاطس المحمرة وصحتين وهنا.