طريقة عمل قرنبيط بدون بيض.. بأسهل الخطوات

قرنبيط بدون بيض من الوصفات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق غير تقليدي.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل قرنبيط بدون بيض فيما يلي..



مقادير قرنبيط بدون بيض



قرنبيط زهرات مسلوق

زيت للقلي

(للتتبيل)

رأس ثوم مقشر

٤فلفل حار صحيح

حزمة كزبرة فريش

حزمة شبت فريش

كزبرة جافة

كاري

كركم

بابريكا

كمون

ملح

(للنقع)

مياه غازية

حليب

دقيق

(للتغليف)

دقيق حسب الحاجة

نصف كوب نشا

باكو بيكنج بودر

كزبرة جافة

كاري

كركم

بابريكا

كمون

ملح



طريقة تحضير قرنبيط بدون بيض



نضع زهرات القرنبيط في حلة بها ماء ساخن ورشة ملح ونتركه حتى يسلق نصف سلق ثم نرفعه من على النار ونصفيه جيداً ثم نضعه في خليط التتبيل ثم في خليط النقع ثم نغلفه بخليط التغليف ثم نقليه في زيت غزير ساخن حتى ينضج ويأخذ لون ذهبي ويقدم وصحتين وهنا:

(لعمل خليط التتبيل)

في الكبة نضع كل المكونات ونخلط جيداً

(لعمل خليط النقع)

في بولة نضع الحليب والمياه الغازية والقليل من الدقيق ونخلط جيداً

(لعمل خليط التغليف)

في بولة نخلط كل المكونات مع بعض جيداً "ويمكن أن نضيف عليها جزء من خليط التتبيل"