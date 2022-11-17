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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مخلل الخيار السريع.. بأسهل الخطوات

مخلل الخيار
مخلل الخيار

مخلل الخيار من الأطباق الجانبية التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها بجانب من مختلف الأكلات مما يدفع البعض إلي شرائه من المحلات والأسواق.

قدمت الشيف دعاء السمنودى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مخلل الخيار السريع في البيت.

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مقادير مخلل الخيار


٢كيلو خيار
٦عود كرفس
٧فص ثوم
فلفل أخضر حار صحيح
نصف كوب خل
ملعقة كبيرة سكر
٦ملعقة كبيرة ملح

مخلل الخيار


طريقة تحضير مخلل الخيار


في بولة نضع الماء والملح والخل والسكر ونقلب ثم في برطمان معقم وجاف تماماً نضع الخيار والفلفل الحار والكرفس والثوم ثم نصب المحلول الملحي ونغلق البرطمان ونتركه لمدة من ٤ أيام إلى أسبوع حتى تمام النضج ثم يقدم بالهنا والشفا
ملحوظة :-
عند عمل المحلول الملحي يوضع لكل كوب ماء ملعقة كبيرة ملح

 

مخلل الخيار طريقة عمل مخلل الخيار طريقة عمل مخلل الخيار السريع مقادير مخلل الخيار طريقة تحضير مخلل الخيار

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