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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف تكذب روسيا.. وتنفي مقتل 600 جندي أوكراني

صدى البلد

نفى الجيش الأوكراني ما أعلنت عنه موسكو عن مقتل 600 جندي أوكراني في قصف روسي على كراماتورسك شرقي البلاد.

 

وذلك أثناء محاولة الجيش الروسي السيطرة الكاملة على مناطق أوكرانية، وضرب أماكن تمركز قوات كييف.

 

وقال متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الأوكراني سيرغي تشيريفاتي أن القصف الروسي على كراماتورسك استهدف بنية تحتية مدنية دون وقوع إصابات.

 

وكانت القوات الروسية، أعلنت أمس أنها نفذت ضربات لتجمع القوات الأوكرانية في مدينة كرامتورسك.

 

وكان يتمركز في أحد المواقع 600 جندي، وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن حصيلة القتلى أكثر من 600 قتيل أوكراني.

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