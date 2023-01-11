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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حافظ على صحة القلب باتباع هذه النصائح الخمس

القلب
القلب

مرض القلب والأوعية الدموية هو مصطلح شائع يستخدم للأمراض التي تصيب القلب أو الأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الشرايين الطرفية، يمكن أن تصيب أمراض القلب أي شخص في أي عمر، بسبب هذا المرض يموت الملايين من الأشخاص كل يوم في جميع أنحاء العالم.

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ما هي أعراض ضعف القلب؟

 يمكن أن تكون أعراض مثل الألم طويل الأمد في الجزء العلوي من الجسم ، وضيق التنفس ، والخفقان ، والتعب المفرط ، والتعرق علامات على وجود مشكلة في القلب.

يمكن أن يكون سبب أمراض القلب هو أسلوب الحياة السيئ والمرهق والعمر والوراثة. على الرغم من أنها قاتلة ، إلا أنه يمكن تجنب الإصابة بأمراض القلب ببعض الإجراءات. شارك خبير الأيورفيدا الدكتور Vaishali قائمة ببعض هذه النصائح. بمساعدتها يمكنك الوقاية من أمراض القلب المبكرة.
حافظ على هذه النصائح لصحة القلب

النشاط البدني


النشاط البدني ضروري للحفاظ على صحة جميع أعضاء الجسم. لهذا السبب ينصح بالتمارين المنتظمة للحفاظ على صحة القلب. ولكن من المهم أيضًا أن تضع في اعتبارك أن التمرين غير المناسب والمفرط يمكن أن يكون له أيضًا آثار ضارة على صحتك.

في مثل هذه الحالة ، فإن أفضل طريقة للحفاظ على نشاط الجسم هي ممارسة الرياضة لمدة 20 دقيقة إلى ساعة واحدة ، والمشي 200 خطوة بعد الوجبات ، والمشي أثناء التحدث على الهاتف ، والتمدد بعد كل ساعة إلى ساعتين من الجلوس.

اتباع نظام غذائي متوازن

يقول الخبراء أن كل ما تستهلكه يؤثر على جميع أجزاء الجسم بما في ذلك القلب والعقل. في مثل هذه الحالة ، يعتمد عمر قلبك بشكل كبير على الطعام الذي تتناوله.

في مثل هذه الحالة ، يلعب الأرز المفروم الذي يبلغ من العمر عامًا واحدًا ، والمونج جرام ، وكمية مناسبة وكافية من السمن ، والقرع المر ، والرمان ، والشعير ، والملح الصخري دورًا مهمًا في ضمان صحة القلب.

الحصول على نوم كافي وعميق


لم يفت الأوان أبدًا لتحسين عادات النوم . متى بدأنا اليوم ، يبدأ الجسم في الحصول على فوائده. إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم والعميق ، فإن 90٪ من مشكلات حياتك ستهتم بنفسها. النوم العميق المنتظم يحسن الالتهاب وحساسية الأنسولين في الجسم. إلى جانب ذلك ، يتم أيضًا تعزيز صحة القلب والمزاج ومستويات الطاقة.

التخلص من التوتر

يشترك الخبراء في طريقتين بسيطتين وفعالتين لتهدئة عقلك وقلبك. الأول ، خذ 5 أنفاس عميقة 5 مرات في اليوم - بعد الاستيقاظ ، قبل الإفطار ، والغداء ، والعشاء ، وبعد النوم والثاني ، لا تلمس الهاتف بعد الاستيقاظ وقبل النوم مباشرة. يمكن أن تكون كلتا العادات مفيدة بشكل فعال في البقاء بعيدًا عن الإجهاد.

تناول هذه العشبة لصحة القلب


الأعشاب مثل الثوم ، القرفة ، أملا ، أرجونا ، باتول قد استخدمت منذ العصور القديمة في الأيورفيدا لتحسين صحة القلب. في مثل هذه الحالة ، فإن تضمينها بكمية خاضعة للرقابة في نظامك الغذائي يمكن أن يخلصك من أمراض القلب القادمة.

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