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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الشرطة في كل مكان.. جدل عالمي حول سرقة لوحة الموناليزا |شاهد

الموناليزا - MARC
الموناليزا - MARC PIASECKI / GETTY IMAGES

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يكشف تفاصيل سرقة لوحة “الموناليزا” الشهير، ما تسبب في إثارة حالة من الجدل عن اختفائها.

سرقة لوحة الموناليزا

وكان قد نشر حساب شخص يدعى “narvanator” على تطبيق تيك توك، مقطع فيديو يظهر فيه عدد كبير من سيارات الشرطة أمام قوس النصر في باريس، ودوّن عليه: “أنا في باريس عندما سرقت الموناليزا".

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وبتتبع مقطع الفيديو الذي حصد أكثر من 9 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام، تضمنت التعليقات: “عندما زرت متحف اللوفر وجدت لوحة الموناليزا اختفت”، وتابع آخر أنه عندما تحدث إلى الموظفين لم يستطيعوا أن يقولوا شيئاً عن الأمر.

لكن اتضح أن مقطع الفيديو مزحة من صاحب الحساب، واستمر فيها أصدقاؤه في التعليقات، مما تسبب في ارتباك العديد من المشاهدين الذين افترضوا أنها صحيحة.

@narvanator Grus been at it again!! #fyp #fypシ #paris #paristiktok #monalisa #stolen #gru #despicableme ♬ original sound - Narvanator

ووفقا لموقع “اي ار تي نيوز” لم تختف لوحة الموناليزا في الواقع، ولا تزال أيقونة ليوناردو دافنشي في متحف اللوفر، حيث يتم عرضها هناك منذ فترة طويلة.

سرقات سابقة للوحة الموناليزا

ولا تفيد تقارير رسمية حتى الآن بسرقة لوحة الموناليزا، وكانت هناك ، بالطبع ، مرة واحدة عندما سُرقت الموناليزا . حدث ذلك في عام 1911 ، عندما عمل فينتشنزو بيروجيا ، عامل ماهر إيطالي ، مع اثنين آخرين لسرقة اللوحة وإعادتها إلى وطنه. 

الصورة: MARC PIASECKI / GETTY IMAGES

وحاول بيعها لتاجر فلورنسي وفشل في ذلك ، وتم إرساله لاحقًا ستة أشهر في السجن بتهمة السرقة.

في السنوات الماضية، تعرضت الموناليزا للهجوم عدة مرات ، بما في ذلك العام الماضي ، عندما تم تلطيخها بكعكة.

هذا ليس المقطع الأول عن سرقة لوحة الموناليزا، سبق أن تظاهر بعض المستخدمين أن شخصية شبيهة ببروجيا قد ضربت، مما أعاد اللوحة إلى إيطاليا. 

ونشر أحد المستخدمين مقطع فيديو له أمام نافورة تريفي في روما ، متظاهرًا بأنه جامع يتلقى مكالمة من تاجر حول الموناليزا .

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