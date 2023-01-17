أخبار التعليم| استكمال حملة التطعيم ضد الفيروس الكبدي «ب» بطب عين شمس.. فرصة جديدة من «البحث العلمي» لقبول مقترحات بحثية للأعوام 2024–2027؟.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



البحث العلمي تعلن عن فرصة جديدة لقبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027) .. تفاصيل

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا،

إطار بروتوكول التعاون العلمي بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، يسر الأكاديمية أن عن قبول مقترحات بحثية للأعوام (2024 – 2027)، وذلك طبقاً للشروط والمتطلبات .



لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على موضوعات مسابقة أفضل مشروع تنموى

أعلنت جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم فى مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية التى يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى التخطيط و التنميه الاقتصادية و التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات الدورة الثانيه 2022-2023 .



22 يناير استكمال حملة التطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" بكلية الطب جامعة عين شمس

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يوماً للتطعيم ضد فيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine ، استكمالاً لحملة التطعيم السابقة ، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٢ يناير الجارى ، بالمركز الطبي بالكلية من الساعه العاشرة صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا .



الجامعة الأمريكية بالقاهرة تستضيف الدكتور مجدي يعقوب .. اليوم

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور مجدي يعقوب، اليوم، من الساعة 6:30 إلى 7:30 مساءً بقاعة “إيوارت” التذكارية، حرم الجامعة الأمريكية بالتحرير، في حوار بعنوان "من القلب: رائد العلم والعمل الخيري - حوار مع السير مجدي يعقوب".

حقوق عين شمس: مد فترة تقديم الأبحاث العلمية لجميع دبلومات دور أكتوبر

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس تعليمات هامة لطلاب الدبلومات لدور اكتوبر المتقدمين للعام الجامعي 2022_2023.

تواصل جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين و اعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذالك بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.