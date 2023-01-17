استكمال حملة التطعيم ضد «الفيروس الكبدي ب» بطب عين شمس.. 22 يناير

تنظم وحدة مكافحة العدوى بمستشفيات جامعة عين شمس، بالتنسيق مع قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية الطب جامعة عين شمس يوماً للتطعيم ضد الفيروس الكبدي "ب" Hepatitis B Vaccine ، استكمالاً لحملة التطعيم السابقة ، وذلك يوم الأحد المقبل، ٢٢ يناير، في المركز الطبي بالكلية، بدءا من الساعة العاشرة صباحا، وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

يأتي ذلك، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ، الدكتور هالة سويد وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف الدكتورة سامية عبده مدير مكافحة العدوى ونائب مدير المستشفيات الجامعية ، وبتنسيق الدكتورة إيمان بكر رئيس قسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات ، والدكتورة سحر صبور الأستاذ بقسم طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات .

جدير بالذكر أن أكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس استقبلت وفدا طبيا من كبار جراحي القلب بمستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد بلندن.

وتعد هذه هي الزيارة الثانية على التوالي منذ انعقاد الشراكة بين جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد في نوفمبر 2021 في مجال خدمات جراحة القلب وبخاصة جراحة الشريان الأبهر.

وسبق وتبادل الفريق الطبي المصري بأكاديمية القلب، زيارته لمستشفيات برومبتون في يونيو 2022.

ومستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد هي أحد المراكز الصحية الرائدة عالميا فى مجال القلب، حيث تجتمع المشاركة مع الفريق الطبي المصري بأكاديمية القلب؛ لإجراء جراحات الشريان الأبهر للحالات التي تمت مناظرتها بعيادة الشريان الأورطي بأكاديمية القلب خلال الفترة السابقة.