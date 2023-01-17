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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على موضوعات مسابقة أفضل مشروع تنموي

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

 


أعلنت جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم فى مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية التى يتم تنظيمها بالتعاون بين وزارتى التخطيط و التنميه الاقتصادية و التعليم العالى و البحث العلمى و المجلس الاعلى للجامعات الدورة الثانيه ٢٠٢٣-٢٠٢٢ .

وتتنوع مسابقة أفضل مشروع تنموى في أحد الموضوعات التالية:

التمكين الاقتصادى و الاجتماعى للمرأة

المشروعات الصديق للبيئة

دعم المنظومة الصحية

ابتكارات لتحسين الخدمة العامة تشمل قضايا الحوكمة ومكافحة الفساد و تحسين الخدمات العامة

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علاج طبيعى القاهرة: انتهينا من تلقي طلبات الحصول على درجة دكتور مهني الأحد

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اليوم.. إعلام القاهرة تعلن نتائج استطلاع رأي حول تغطية مؤتمر قمة المناخ

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24 يناير.. انطلاق المؤتمر الدولي لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة


جامعة القاهرة

أتاحت كلية الآثار جامعة القاهرة الأبحاث العلمية لمجلة الكلية في الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية من عام 2017 وحتى 2023، مجانًا على موقع المجلة على الإنترنت https://arcsjournals.ekb.eg، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، دعمًا للبحث العلمي في مجال الآثار والتاريخ والحضارة واستمرارًا للدور المهم الذي تؤدية جامعة القاهرة وكلياتها في الاهتمام بالبحث العلمي.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن إتاحة مئات الأعداد من مجلة كلية الآثار مجانا، يأتي في إطار استراتيجية الجامعة ودخولها إلى عصر جامعات الجيل الرابع وذلك بنشر الأبحاث العلمية الدولية في مجالات التخصصات المتعددة في العلوم الاجتماعية والإنسانية والذي من شأنه الارتقاء بمكانة الجامعة عالميًا، وفتح نافذة دولية للباحثين المصريين والعرب والأجانب للاطلاع مجانا على أبحاث أساتذة جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة مبادرة شباب من اجل التنمية مسابقة مبادرة شباب من أجل التنمية التنمية وزارتى التخطيط و التنميه الاقتصادية و التعليم العالى التعليم العالي

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