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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

علاج طبيعى القاهرة: انتهينا من تلقي طلبات الحصول على درجة دكتور مهني الأحد

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

قالت الدكتور جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، أن الكلية تواصل تلقي طلبات الطلاب الراغبين في التسجيل والالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى 2022-2023.

وأضافت الدكتورة جيهان المنياوي ، بدأت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، في إستقبال الطلاب الراغبين في الإلتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى  منذ يوم الآحد 1 يناير، ويكون التقديم بمقر الكلية داخل الحرم الجامعي لجامعة القاهرة.

واشارت ، يستمر تقديم طلبات التقديم والالتحاق لبرنامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى حتي يوم الأحد القادم الموافق 15 يناير، وجاءت شروط التقديم في البرنامج أن يكون المتقدم من خريجى كليات العلاج الطبيعى من إحدى الجامعات المصرية او ما يعادلها.

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يهدف برنامج  دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى الى دراسة المستحدث فى التخصصات المختلفة ويعتمد برنامج الدراسة على النواحى التطبيقية والتدريبات العملية وذلك لرفع المستوى العلمى و المهنى لخريجى العلاج الطبيعى.

جامعة القاهرة 

تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا من د. محمود السعيد  عن ما تم إنجازه من الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بجامعة القاهرة عن الربع الأخير من عام 2022 خلال الفترة من 1 أكتوبر وحتى 31 ديسمبر، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية في إطار حرص الجامعة على التوعية المستمرة بأهمية مكافحة الفساد كأحد مفردات استراتيجية مصر لمكافحة الفساد.

واستعرض التقرير مشاركة جامعة القاهرة في تنفيذ المبادرة العالمية للتعليم وتمكين الشباب في مجال مكافحة الفساد (جريس) في إطار تنفيذ الهدف السابع بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2019-2022) والمتعلق برفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد وأهمية مكافحته وبناء ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، حيث قامت جامعة القاهرة بتنفيذ العديد من الأنشطة والتي تواكب اليوم العالمي لمكافحة الفساد خلال الفترة من 7 - 14 ديسمبر 2022 شملت تنفيذ مسابقات طلابية وثقافية ورياضية وفنية في مجال منع ومكافحة الفساد، وعقد ندوات توعوية تثقيفية حول حوكمة المؤسسات الجامعية وتفعيل مدونات السلوك الأخلاقي لكل من (الطلاب – أعضاء هيئة التدريس – أعضاء الجهاز الإداري)،

 

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