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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ندى الغزالي شبيهة داموستحيل.. تحدي جديد للتحول إلى شخصية كارتونية

ندى الغزالي - داموستحيل
ندى الغزالي - داموستحيل والتحول لشخصية كارتونية

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تحدي جديد للتحول إلى شخصية كارتونية، ومن بينها مجموعة صور لفتاة تتحول إلى الشخصيات الكارتونية من خلال الماكياج والملابس وطريقة التصوير.

ومن بينها صور ة للبلوجر ندى الغزالي ظهرت فيها شبيهة الشخصية الكارتونية الشهيرة "داموستحيل".

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تحدي التحول إلى شخصية كارتونية

واعتمدت ندى في ارتداء ملابس شبيهة لدامو ستحيل، مع التصوير بطريقة مشابهة لها.

وتصدرت صورها مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بتعليقات للإشادة بها، وقالت ريم محمد: "الاستايل ده حلو أوي".

وتابعت منار صلاح: "محتاجين نعرف سر التحول لكل شخصية من غير ايدت زي ندى الغزالي".

وكان قد اتجه الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للظهور بشكل كارتوني وكان أبرزها تطبيق لينسا.

مواقع التواصل الاجتماعي الذكاء الاصطناعي كارتون

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