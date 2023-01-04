عفش مغشوش.. بيع أثاث بـ 3 آلاف جنيه والخشب "كارتون مضغوط"

عادة ما يبحث كل شاب عن الأثاث الأفضل، لمنزل الزوجية، أو تجديد أثاث المنزل، وفي الوقت نفسه يكون بسعر مناسب، لكن البحث عن السعر دون مراعاة الجودة يجعلهم يتورطون في أزمة شراء أثاث بجودة سيئة.

أثاث من الكارتون المضغوط

أطلق رواد مواقع التواصل الإجتماعي على الأثاث الردئ "عفش مغشوش"، بعد ظهور العديد من الصفحات التي تروج لبيع أثاث رخيص، ووصل إلى شراء أثاث المنزل بأكمله بمبلغ 20 ألف جنيه، وهو ما يعادل ربع التكلفة المعتادة.

ومن بين الحملات، "أشتري أوضة نوم عريس بـ 4000 جنيه"، هذا السعر جعل الأمر مشكوك فيه، خاصة مع وصول سعر الغرفة إلى 20 ألف جنيه بحد أدنى.

وكشف نجار أثاث شعبي سر هذه الأسعار، وقال لـ "صدى البلد" إن هناك من الحيل التي يتبعها النجارون أو مصنعي الأثاث لغش المستهلك ومن بينها استبدال الخشب بمواد أخرى نفس الوزن والملمس لكنها أرخص ثمنا.

أثاث من الكارتون

طرق غش الأثاث

وأوضح انه هناك طريقتين لغش الأثاث الأولى، استبدال الأخشاب بالكارتون المضغوط مع تزيينه خارجيا بأخشاب "ام دي اف" لتعطي شكلا جذابا، ومع دهانه من الخارج والداخل وهي خامة زهيدة وقصيرة العمر.

ومن سلبياتها أن الأثاث المُصنع من الكارتون المضغوط يتأثر بالظروف الجوية سريعا خاصة الرطوبة وارتفاع الحرارة وانخفاضها، ومع الوقت يتغير شكل الخشب.

مراحل تصنيع أثاث من الكارتون

والطريقة الأولى للغش من السهل أن يكشفها اي نجار، أما الطريقة الثانية وهي أكثر احترافية، يقوم النجار بصنع خشب "مغشوش" عبارة عن طبقتين من الخشب ويقوم بحشوهم من القش والكارتون، وبالتالي يكون الشكل الخارجي والداخل خشب لكنه ليس كذلك.

وعلى حد وصفه لـ"صدى البلد"، من سلبياته أنه يكون عرضة لوجود الحشرات فيه، لأن ما في داخله مواد عضوية قابلة للتحلل وليست أخشاب.

كيف تعرف “العفش المغشوش”

ونصح كل شاب يقدم على شراء الأثاث للاستعانة بنجار خلال الشراء لفحص الخشب والتأكد من جودته.

وتابع أن النجار يستطيع معرفة الخشب الحقيقي من خلال عدة علامات، من بينها صوت الخشب، وباستخدام المياه، بالإضافة إلى أن بعض الأنواع الرديئة تكون واضحة للجميع.