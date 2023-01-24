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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عزيز مرقة ومسلم.. تعرف على جدول حفلات ساقية الصاوى فى شهر فبراير

صدى البلد

كشفت إدارة ساقية الصاوي، عن جدول حفلات شهر فبراير  لجمهورها، وجاء من أبرزها عزيز مرقة وحفل مسلم، ونستعرض فى السطور التالية أبرز التفاصيل.

عزيز مرقة

يحيى المطرب الأردنى عزيز مرقة حفلا غنائيا يوم 3 فبراير المقبل بقاعة النهر فى ساقية الصاوى فى تمام السابعة مساءً. 

كان النجم الأردنى عزيز مرقة، طرح على “يوتيوب” ومواقع التواصل الاجتماعى، والمنصّات الموسيقية، أحدث أعماله الغنائية، التى تأتى مع بداية موسم الشتاء، وهى بعنوان "ضلك أبكى" والأغنية من كلماته وتوزيع لوي حجازي، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر. 

ويقدم عزيز من خلال الأغنية صورة رومانسية رقيقة، عن حالة حب متفردة، بها مناجاة من حبيب إلى حبيبته، التى تملك عزة نفس وكبرياء، وترفض أن تبوح بما تحمله من داخلها، رغم تعرضها للغدر من بعض الناس.

مسلم

يحيي المطرب مسلم حفلا غنائيا يوم السبت الموافق  4 فبراير المقبل بقاعة النهر فى ساقية الصاوى، وتم طرح التذاكر بسعر موحد 200 جنيه.

حققت أغنية “قلب في الدفاتر” لـ مسلم، نجاحا كبيرا جداً، حيث اقتربت من كسر حاجة الـ 10 ملايين بعد 3 أسابيع فقط من طرحها عبر القناه الرسمية على موقع “يوتيوب”.

أم كلثوم

يُقدّم مسرح ساقية الصاوى للعرائس،  حفلين متتاليين  لكوكب الشرق أم كلثوم، يوم 2 فبراير فى تمام الساعة السادسة والثامنة مساءً، وذلك في إطار ما يقدمه مسرح الساقية للعرائس من حفلات غنائية ومسرحيات للأطفال بهدف الترويج لهذا النوع المميز من الفنون الذي يجذب الكبار قبل الصغار.

ما زالت أصداء اختيار الفنانة الراحلة أم كلثوم كواحدة من  ضمن قائمة أعظم 200 مطرب على مستوى العالم من قبل مجلة Rolling Stone  الأمريكية مسيطرة على عناوين الصحف والمواقع الأجنبية.

وأبرز موقع مجلة “فوج”، خبر اختيار أم كلثوم في المرتبة رقم 61، من بين 200 آخرين يحملوا صبغة العالمية، باعتبارها الوحيدة والفريدة من نوعها في العالم.

وضعت مجلة “رولينج ستون” قائمتها بناء على عملية تصويت شارك فيها صحفيوها ونقاد متخصصون، شملت العديد من الأسماء الخاصة بموسيقى البوب على مدار 100 عام وتأثيرها على مستوى العالم.

 

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