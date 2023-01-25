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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات الأخيرة .. سعر ومواصفات ميتسوبيشي ميراج 2023

ميتسوبيشي أتراج موديل
ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

أعلن وكيل سيارات ميتسوبيشي فى مصر ، عن زيادة سعرية جديدة للسيارة ميراج موديل 2023 ، ضمن الزيادات التي شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يناير الجارى .

ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

وأوضح وكيل ميتسوبيشي فى مصر ، ان السيارة ميراج موديل 2023 ، ارتفع سعرها بقيمة بلغت 30 ألف جنيه ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات السيدان العائلية .

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وتاتى السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، بمحرك مكون من 3 أسطوانات، سعة 1.2 لتر، ينتج قوة 76 حصان مع عزم أقصى للدوران 100 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي 6 سرعات CVT .

ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

وتظهر السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023، بجنوط 15 بوصة ، و مصابيح إضاءة هالوجين متعددة الانعكاس ، و مصابيح ضباب أمامية، و مصابيح ضباب خلفية، ومصباح التوقف LED، و إكصدام أمامي بنفس لون السيارة، و شبكة أمامية مطعمة بالكروم، و شبكة أمامية مع لمسات باللون الأحمر،و إكصدام خلفي بنفس لون السيارة .

ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

اما عن المقصورة الداخلية للسيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، فتاتى بعجلة القيادة آلية المؤازرة، عجلة القيادة قابله للتعديل، مفتاح للتحكم عن بعد في فتح وغلق السيارة مع نظام غلق الأبواب المركزية من جهة السائق، حاجب شمس بجهة السائق مع مرآة وغطاء وحامل بطاقات، مرآة تعتيم داخلية، لوحة أجهزة القياس ، شاشة لعرض المعلومات المتعددة (شاشة LCD أحادية اللون)، مؤشر تحذير السرعة، خاصية تنبية السائق لحزام الأمان، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية مع وظيفة رفع وخفض الزجاج بجهة السائق، تكييف هواء مانيوال مع زرار التحكم بدرجة الحرارة مطعم بالكروم .

 

وتضم السيارة ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، مجموعة من التجهيزات ووسائل الأمن والسلامة، من بينها 2 وسادة هوائية، الفرامل المانعة للانغلاق ABS، نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD، نظام الفرملة المساعدة BA، نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS، نظام التحكم النشط بثبات السيارة ASC، نظام التحكم المساعد للصعود على المرتفعات HSA، شدادات لأحزمة الأمان .

ميتسوبيشي أتراج موديل 2023

اما عن أسعار ميتسوبيشي أتراج موديل 2023 ، فهى متاحة بفئة سعرية واحدة بسعر 380 الف جنيه بدلا من 350 الف جنيه .

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