طرح كوبرا فورمينتور موديل 2023 في مصر بزيادة سعرية

أعلن وكيل سيارات سيات فى مصر، زيادة سعرية جديدة للسيارة فورمينتور موديل 2023 ، ضمن الزيادات التى شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يناير الجارى .
أوضح وكيل سيات فى مصر، ان السيارة فورمينتور موديل 2023 ، تم طرحها كموديل 2023 ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات الكروس اوفر متعددة الاستخدامات .
وتأتى السيارة سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023، بمحرك رباعى الأسطوانات فئة TSI، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 190 حصان، وعزم أقصى للدوران 320 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيكى.
وتعتمد السيارة سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023 على نظام دفع رباعي للعجلات التي يمكن من خلالها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س، فى غضون 7.5 ثوانى.
وحصلت السيارة سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023 على أعلى تصنيف فى اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP وهو خمس نجوم ، وذلك بفضل باقة التجهيزات ومواصفات الأمان المزودة بها، إضافة إلى أنظمة مساعدة القيادة المتطورة، من أبرزها 7 وسائد هوائية .
بالاضافة الى فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكترونى ESC – مساعد فرامل BA – نظام مانع الانزلاق للدفع – نظام مراقبة ضغط الهواء فى الإطارات TPMS – نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX .
أما عن أسعار سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023 ، فهى تاتى بفئة واحدة بقيمة بلغت مليون و650 ألف جنيه.