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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

طرح كوبرا فورمينتور موديل 2023 في مصر بزيادة سعرية

سيات كوبرا فورمينتور
سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023

أعلن وكيل سيارات سيات فى مصر، زيادة سعرية جديدة للسيارة فورمينتور موديل 2023 ، ضمن الزيادات التى شهدتها العديد من السيارات خلال شهر يناير الجارى .

سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023

أوضح وكيل سيات فى مصر، ان السيارة فورمينتور موديل 2023 ، تم طرحها كموديل 2023 ، وهى تعتبر ضمن فئة السيارات الكروس اوفر متعددة الاستخدامات .

وتأتى السيارة سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023، بمحرك رباعى الأسطوانات فئة TSI، سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج قوة قدرها 190 حصان، وعزم أقصى للدوران 320 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيكى.

سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023

وتعتمد السيارة سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023 على نظام دفع رباعي للعجلات التي يمكن من خلالها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/س، فى غضون 7.5 ثوانى.

وحصلت السيارة سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023 على أعلى تصنيف فى اختبارات السلامة الأوروبية Euro NCAP وهو خمس نجوم ، وذلك بفضل باقة التجهيزات ومواصفات الأمان المزودة بها، إضافة إلى أنظمة مساعدة القيادة المتطورة، من أبرزها 7 وسائد هوائية .

بالاضافة الى فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – نظام الثبات الإلكترونى ESC – مساعد فرامل BA – نظام مانع الانزلاق للدفع – نظام مراقبة ضغط الهواء فى الإطارات TPMS – نقاط تثبيت مقاعد الأطفال ISOFIX .

سيات كوبرا فورمينتور موديل 2023

أما عن أسعار سيات  كوبرا فورمينتور موديل 2023 ، فهى تاتى بفئة واحدة بقيمة بلغت مليون و650 ألف جنيه.

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