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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أستون مارتن تعلن عن انتهاء تصنيع دي بي إس 770 ألتيمت الجديدة

دي بي إس 770 ألتيمت
دي بي إس 770 ألتيمت

أعلنت أستون مارتن عن إطلاق سيارة دي بي إس 770 ألتيمت، أحدث وأبرز طراز من عائلة سيارات دي بي إس الاستثنائية، وذلك تزامناً مع قرب إنتهاء عمليات الإنتاج لعائلة سيارات دي بي إس. 

دي بي إس 770 ألتيمت

وتمثّل السيارة الجديدة الإضافة الأبرز والأحدث إلى أسطول العلامة البريطانية من سيارات دي بي إس القوية والفاخرة، والتي اقترن اسمها بالأناقة المميزة والأداء الفائق ، وتشكّل سلسلة دي بي إس أبرز إصدارات أستون مارتن منذ عام 2018 بفضل محركها المزود بـ 12 أسطوانة مع شاحن توربيني مزدوج، والذي يضمن أرقى مستويات الأداء والتميز.

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ويعكس اسم سيارة دي بي إس 770 ألتيمت القوة الاستثنائية التي تتمتع بها، حيث تُعد أقوى سيارات أستون مارتن وأكثرها سرعة حتى الآن، وهو ما يتكامل مع تصميمها الانسيابي والتحسينات الهندسية التي تجعل منها اسماً فريداً ضمن طرازات أستون مارتن من السيارات الرياضية السياحية الخارقة. وسيتم توفير مجموعة محدودة من هذه السيارات، تشمل 300 سيارة من طراز كوبيه و199 سيارة من فولانتي .

 

وتأتي السيارة مزودة بمحرك من 12 أسطوانة سعة 5.2 ليتر مع عمود كامة علوي رباعي يوفر قدرة جر كبيرة تبلغ 770 حصان بسرعة دوران تصل إلى 6500 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 900 نيوتن متر بسرعة دوران من 1800 إلى 5000 دورة في الدقيقة، ما يمنحها سرعة قصوى تبلغ 211 ميل/ساعة. ويستفيد المحرك القوي من تعديل مسارات الهواء والاشتعال وزيادة الضغط الأقصى للتيربو بنسبة 7%. وتحقق السيارة التوازن الأمثل بين القوة ومنحنيات العزم، التي تعزز مستويات الأداء أثناء القيادة وسرعة استجابة السيارة مع تسارع أعلى لكل غيار وصوت استثنائي لهدير المحرك.

دي بي إس 770 ألتيمت

وتم تزويد السيارة بعلبة تروس ZF أوتوماتيكية بثماني سرعات مع منظومة ميكانيكية للترس التفاضلي محدود الانزلاق في المحور الخلفي. كما يسهم الضبط المحسّن لناقل الحركة في تعزيز سرعة نقل الحركة والتفاعل بشكل أكبر مع أسلوب السائق في القيادة. وتمتاز السيارة أيضاً بنظام مكابح مصنوع من الخزف الكربوني يضم أقراصاً أمامية بقياس 410 ملم × 38 ملم، بينما تأتي الأقراص الخلفية بقياس 360 ملم × 32 ملم.

 

وزودت أستون مارتن سيارة دي بي إس 770 ألتيمت بعمود توجيه قوي بهدف تحسين استجابة التوجيه وتعزيز المعلومات المفصلة المقدمة للسائق، ما يمنحه رؤيةً أكثر دقة للطريق وحول وضع الإطارات الأمامية، إضافةً إلى الارتقاء بالقدرة على التحكم بالسيارة.

 

كما حرصت العلامة البريطانية على تحسين الصلابة الجانبية في مقدمة السيارة بنسبة 25% لتوفير أقصى أداء واستجابة ممكنة للسائق، وذلك من خلال تطوير داعم الحركة الأمامية وزيادة سماكة الحوض السفلي الخلفي، إلى جانب زيادة الصلابة الالتوائية بنسبة 3% لتحقيق التوازن الأمثل خلال القيادة.

 

طرحت أستون مارتن أيضاً تحسينات على نظام التخميد التكيفي لتعزيز معايرة المخمد والنظام البرمجي، وذلك بهدف الارتقاء بمستويات التحكم دون التأثير على جودة القيادة. وتساهم تحسينات الاتصال ورؤية الطريق والتحكم أثناء القيادة لمسافات الطويلة في الارتقاء بمعايير السيارات الرياضية السياحية الخارقة من أستون مارتن إلى مستويات جديدة.

دي بي إس 770 ألتيمت

وتتكامل التقنيات المبتكرة في سيارة دي بي إس 770 مع التصميم الجريء والاستثنائي واللمسات الجمالية الفريدة التي تعكس آخر ما توصلت إليه العلامة الرائدة حتى الآن. 

 

وتوفر السيارة المبتكرة أقصى درجات التطور والميزات العملية، حيث تعمل على زيادة كمية الهواء الواصل إلى المبردات بما يعزز ضبط الحرارة في السيارة وقوتها أثناء القيادة. كما يتميز غطاء المحرك بمنفذ تهوية يشابه حدوة الحصان، مع مصد أمامي يضم فتحتين خارجيتين جديدتين يسهمان في تحسين مستوى التبريد وتعكسان التصميم الفريد لطرازات دي بي إس السابقة ذات المحرك المزود بـ 12 أسطوانة. 

 

وتنفرد سيارة دي بي إس 770 ألتيمت بفاصيل خارجية من ألياف الكربون بتصميم تويل 2×2، إضافة إلى محيط الزجاج الأمامي المحسّن وأغطية المرايا وشفرات التهوية الجانبية. كما تتميز السيارة بعتبات الأبواب المصنوعة من ألياف الكربون، والتي تعكس انخفاض ارتفاع السيارة من الجهة الأمامية، ما يمنح السيارة مظهراً أكثر ثباتاً وقوة. وتم تصميم ناشر الهواء الخلفي للمحافظة على التوازن الديناميكي الهوائي من الجهة الأمامية إلى الخلفية، إضافةً إلى إعطاء السيارة مظهرها الاستثنائي من الامام والخلف. 

 

وتأتي سيارة دي بي إس 770 ألتيمت مزودة بعجلات قياس 21 بوصة تتوفر بثلاث أنماط، وهي مستوحاة من طرازي أستون مارتن فالكيري وفيكتور، حيث تتميز باللون الفضي اللامع الذي يضفي مظهراً أكثر جرأة، إلى جانب الأسود اللامع الذي يعكس التصميم الرياضي المعاصر، أو الأسود اللامع مع تصاميم تحاكي مظهر الألماس ليمنح السيارة مظهراً مهيباً وفاخراً. وتتميز السيارة بإطارات بيريللي بي زيرو من طراز 265/35 R21 في العجلات الأمامية وطراز 305/30 R21 في العجلات الخلفية، وتأتي كخيار قياسي لجميع السيارات.

 

وتتفرد دي بي إس 770 ألتيمت الجديد من الداخل بتصاميم حديثة ومتطورة تعكس الأسلوب المعهود في طرازات دي بي إس، حيث تم تزويد السيارة بمقاعد سبورتس بلس المكسوة بجلد الأنيلين والألكانتارا، والتي تزدان بالشعار المجنح للعلامة ونمط تثقيب فريد من نوعه كخيار قياسي، بالإضافة إلى إمكانية اختيار مقاعد الأداء العالي من آستون مارتن. وتمتاز السيارة بألوان متعاكسة للبطانة والتطريزات، إلى جانب تخصيص حزام ومشبك يحملان شعار دي بي إس 770 ألتيمت المحفور بالليزر والموجود في منتصف مسند الذراع. كما تم تزويد السيارة بذراع لنقل السرعة مصنوعة من ألياف الكربون كخيار قياسي.

دي بي إس 770 ألتيمت

و قال روبيرتو فيديلي، الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية في شركة أستون مارتن: "تشكّل سيارة دي بي إس 770 ألتيمت المبتكرة الختام المثالي لسلسلة دي بي إس من أستون مارتن. ووظفنا إمكاناتنا القصوى في هذا الطراز الجديد لضمان تحقيق أعلى درجات والجودة التميز في جميع جوانب. وتُعد هذه السيارة الخيار الأفضل للقيادة، إلى جانب كونها الأسرع والأقوى من طراز دي بي إس في تاريخ العلامة، وذلك بفضل المجموعة الشاملة من التحسينات التي أجريناها على تفاصيل النقل والتوجيه والتعليق والهيكل السفلي".

 

بدوره، قال ماريك رايتشمان، نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لدى أستون مارتن: "لطالما مثّلت سلسلة دي بي إس العنصر الأبرز ضمن مجموعة سيارات أستون مارتن. وتتفرد سيارة دي بي إس 770 ألتيمت بقوة أكبر وأداء أعلى من سابقاتها، إضافةً إلى أنها تنفرد بمستوى بقدرات أكثر تطوراً وتصميم أكثر أناقة.  وتتألق السيارة بمظهر جريء ولمسات استثنائية مهيبة، والتي تعكس منهجية التصميم التي ابتكرناها لهذه السيارة، بدءاً من الواجهة الأمامية المميزة وجميع التفاصيل الأخرى التي تتكامل مع تحسينات الأداء".

 

ومن المقرر أن يبدأ إنتاج سيارات دي بي إس 770 ألتيمت خلال الربع الأول من عام 2023، ليتم تسليم أولى السيارات إلى العملاء خلال الربع الثالث من العام نفسه.

استون مارتن السيارات دي بي إس 770 ألتيمت السيارات الرياضية دي بي إس 770

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