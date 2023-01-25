بإطلالة ناعمة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام|شاهد

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو لها مع أحد أصدقائها، وقامت بمشاركة الفيديو مع متابعيها عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي انستجرام، وظهرت بإطلالة جذابة وناعمة .

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

وظهرت سيرين عبد النور، ترتدي جاكيت من الجلد باللون الأسود وبأكمام طويلة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.



واختارت سيرين تسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه منسدلًا عبر كتفيها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

ولم تتكلف سيرين عبد النور في وضع الماكياج، واختارت وضع اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا، والآي شادو بألوان ناعمة، والكحل باللون الأبيض.





ولم تتكلف سيرين في ارتداء الإكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة .