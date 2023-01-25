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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بشعر أحمر.. إيمي طلعت زكريا تصدم متابعيها بهذه الإطلالة |شاهد

إيمي طلعت زكريا
إيمي طلعت زكريا

شاركت  إيمي طلعت زكريا صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، وقد ظهرت بإطلالة بسيطة وجذابة.

 

تفاصيل إطلالة إيمي طلعت زكريا
 

وارتدت إيمي طلعت زكريا بلوفر باللون الاخضر بأكمام طويلة بتصميم الأوفر سايز والكتف وكتف، وهو ما يتناسب مع إطلالتها .

 

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وظهرت إيمي طلعت زكريا بخصلات شعرها حمراء وقامت بتركها منسدلة عبر كتفيها وظهرت بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

إيمي طلعت زكريا

 

وأكلمت إيمي طلعت زكريا إطلالتها بوضع بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت باختيار اللون الأورانج كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر، والآي شادوا بالالوان الترابية الناعمة والماسكرا والكحل الأسود .

ولم تتكلف إيمي طلعت زكريا في ارتداء الإكسسوارات فقامت الظهور بإطلالة بسيطة وناعمة .

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