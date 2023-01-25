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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد فضل الله يعلق على استقالة كلاتينبرج من رئاسة لجنة الحكام

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

علق الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي على استقالة الإنجليزي مارك كلاتيتبرج من رئاسة لجنة الحكام فى اتحاد الكرة. 

قال الدكتور محمد فضل الله عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: استقالة كلاتنبرج من عدمها أو وجوده على رأس منظومة التحكيم فى كرة القدم المصرية لن يخدم مستقبل التحكيم وكرة القدم المصرية بالتبعية؛

تابع الدكتور محمد فضل الله: تحدثت كثيراً عن هذا الأمر قبل التعاقد معه "غير المنطقى وغير الواقعى" من قبل.

أضاف الدكتور محمد فضل الله: باختصار هناك العديد من الخطوات اللازمة والواجبة التطبيق فعلياً حتى تتضح لمسات من يتولى المسؤولية وخاصة إذا كان خبيراً دولياً أو آخر من الكوادر الوطنية.

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فضل الله واختيار رئيس لجنة الحكام 

وقال الدكتور محمد فضل الله أيضا: ومنها على سبيل المثال لا الحصر

أولا:- حتمية إعادة هيكلة منظومة كرة القدم المصرية اداريا وتنظيميا وقانونيا

ثانياً:- وضع آليات الارتقاء بواقع التحكيم مع تعزيز مستوى الحكام عبر معالجة نقاط الضعف المعروفة والواضحة لدى الجميع ومن ثم النظر إلى تعيين الخبرات المرموقة التي تحتاج إلى بيئة عمل تتناسب مع حجم المخرجات المطلوبة منها لإفادة الكرة المصرية بشكل عام حتى نستطيع المحافظة على تصدير صورة ذهنية تليق بالرياضة المصرية بصفة عامة وكرة القدم المصرية بصفة خاصة.

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بديل كلاتينبرج 

كشف إبراهيم فايق، عن اقتراب سمير محمود عثمان من تولى رئاسة لجنة الحكام حال رحيل الإنجليزى مارك كلاتنبرج بشكل رسمى.
وقال إبراهيم فايق فى برنامجه "فى الملعب وانت سايق"، على إذاعة "ميجا إف إم": "حتى الآن كلاتنبرج لم يرحل بشكل رسمى عن رئاسة لجنة الحكام باتحاد الكرة، ولكن فى حالة رحيله رسميا سيكون سمير محمود عثمان هو رئيس لجنة الحكام الجديد والقرار سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة".

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استقالة كلاتينبرج 

أعلن الخبير الإنجليزي مارك كلاتنبرج، استقالته رسميا من رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال كلاتنبرج في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: "تقدمت باستقالتي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، واسألوا اتحاد الكرة عن الأسباب، هناك مفاوضات حالية بين وكيلي وإدارة الاتحاد حول بعض الأمور".
أضاف:" لم اتقاضى راتبي آخر شهرين، اتحاد الكرة مستمر في الترويج لأكاذيب عني".

أشار:" حان الوقت لارتاح قليلا رفقة عائلتي، قبل اتخاذ أي خطوة جديدة".

فضل الله كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام سمير عثمان ‭ ‬اتحاد‭ ‬الكرة

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