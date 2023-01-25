عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سقط أمام المحلة.. أرقام فيريرا بعد رحيله عن نادي الزمالك

فيريرا
فيريرا

تعرّض نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا للهزيمة من نظيره غزل المحلة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي نادي الزمالك فى المركز الخامس من ترتيب جدول بطولة الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الإطاحة بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا وتعيين اسامة نبيه مديرا فنيا حتى نهاية الموسم.

مهدد بالإيقاف .. مراقب قمة الأهلي والزمالك يحسم عقوبة كهربا

الضرب من حديد.. تعليق دونجا على تراجع نتائج الزمالك بالدوري

أرقام فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا خلال فترة الولاية الثانية : 

خاض فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية 53 مباراة

فاز فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية في 32 مباراة

تعادل فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية في 13 مباراة

خسر فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية في 8 مباريات

سجل فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية 84 هدفا

استقبلت شباك فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية 37 هدفا

خرج فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية بشباك نظيفة في 26 مباراة 

حصد فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية لقب الدوري المصري 22 / 2021 

كما توج فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية بلقب بطولة كأس مصر 21 / 2020.

إلغاء نتائج الأهلي.. الفقرة 8d من لوائح الفيفا تصدم كهربا بالدوري

انفراجة.. قبول طعن كهربا يجمّد إيقاف الفيفا في غرامة الزمالك

فرصة وحيدة أمام الزمالك 

الزمالك يحدوه أمل ضعيف في تحسين نتائجه فى المباريات المتبقية من الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتعين على فريق الزمالك بقيادة أسامة نبيه تحقيق الفوز فى مباراتي فيوتشر وفاركو واقتناص الست نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 32.

وفى المقابل ينتظر الزمالك خسارة ثلاث فرق فى المباريات المتبقية من الدور الأول وهي فيوتشر وبيراميدز والمقاولون العرب وتجمد رصيدها .

ويحل فريق فيوتشر فى المركز الثاني برصيد 31 نقطة على أن يتبقى له مباراتين فى الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز أمام الزمالك والبنك الأهلي.

فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة ويلتقى فى المباراتين المتبقيتين من الدور الأول ببطولة الدوري المصري امام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .

بينما حل فريق المقاولون العرب فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة على ان يواجه فى المباراتين المتبقيتين بالدوري الممتاز فريقا الاتحاد السكندري والأهلي والاخيرة مؤجلة بسبب مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية بالمغرب.  

الزمالك فيريرا غزل المحلة الدوري المصري مرتضى منصور اسامه نبيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللي معاه دولار يشربه|مفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن بعد تصريحات «المستوردين»

بعد إقالته.. تعليق ناري من زوجة فيريرا ضد مرتضى منصور

بعد إقالته.. فيريرا يُفاجئ الزمالك بطلب صادم | تفاصيل

تحرك عاجل من الأهلي بعد رحيل كلاتنبرج

طلب عاجل من فيريرا لإدارة الزمالك قبل الرحيل.. تفاصيل

أثناء مطاردة متهم.. استشهاد معاون مباحث كفر الشيخ

عاجل | مرتضى منصور يكشف عن الأسباب الحقيقية وراء الاطاحة بفيريرا

ميدو يوجه رسالة لمحمود فايز: افهم لعبة مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

أمل ضعيف.. 5 مباريات تحدد مصير الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

الضرب من حديد.. تعليق دونجا على تراجع نتائج الزمالك بالدوري

ترشيحاتنا

زمن المعجزات انتهى.. ناقد رياضى يزف خبرًا سارًا لـ جماهير الأهلي| فيديو

3000 جنيه.. مرتبات القطاع الخاص 2023 وغرامات لـ الشركات غير الملتزمة|اعرف المستفيدين

ضربه بقالب طوب.. مصرع شخص على يد جاره بسبب "لعب العيال" بالإسماعيلية

سنحرق دباباتكم.. رسالة تحذير خطيرة من الكرملين إلى الولايات المتحدة

سقط أمام المحلة.. أرقام فيريرا بعد رحيله عن نادي الزمالك

مدبولي: سعدت بزيارة جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس فورا.. السمنة تصيبك بمرض خطير في سن الشيخوخة

العناية الإلهية تنقذ الجميع| القصة الكاملة لانهيار عقار البحيرة

شقيقته حاولت إنقاذه فماتت.. تفاصيل مؤثرة في غرق طفلين بترعة أمام منزلهما بالمنوفية|صور

حريق في منزل المطربة جواهر يدمر مطبخها بالكامل| صور

فيديو

تعرف على سر تحول إياد نصار إلى أصلع وبدين .. فيديو

كاميرات المراقبة وآثار الدم كلمة السر.. الداخلية تكشف ملابسات قتل شخص لصديقه

مش غلبانة ولا فقيرة.. تفاصيل جديدة وصادمة لمساعدة دينا الشربيني المتهمة بالسرقة

تهديد الدولار.. قرارات تضعف سيطرة الأخضر على اقتصاد العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ