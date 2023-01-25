سقط أمام المحلة.. أرقام فيريرا بعد رحيله عن نادي الزمالك

تعرّض نادي الزمالك تحت قيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا للهزيمة من نظيره غزل المحلة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي نادي الزمالك فى المركز الخامس من ترتيب جدول بطولة الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

وقرر مجلس ادارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور الإطاحة بالبرتغالي جوسفالدو فيريرا وتعيين اسامة نبيه مديرا فنيا حتى نهاية الموسم.

أرقام فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا خلال فترة الولاية الثانية :

خاض فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية 53 مباراة

فاز فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية في 32 مباراة

تعادل فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية في 13 مباراة

خسر فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية في 8 مباريات

سجل فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية 84 هدفا

استقبلت شباك فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية 37 هدفا

خرج فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية بشباك نظيفة في 26 مباراة

حصد فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية لقب الدوري المصري 22 / 2021

كما توج فريق الزمالك تحت قيادة فيريرا فى الولاية الثانية بلقب بطولة كأس مصر 21 / 2020.

فرصة وحيدة أمام الزمالك

الزمالك يحدوه أمل ضعيف في تحسين نتائجه فى المباريات المتبقية من الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتعين على فريق الزمالك بقيادة أسامة نبيه تحقيق الفوز فى مباراتي فيوتشر وفاركو واقتناص الست نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 32.

وفى المقابل ينتظر الزمالك خسارة ثلاث فرق فى المباريات المتبقية من الدور الأول وهي فيوتشر وبيراميدز والمقاولون العرب وتجمد رصيدها .

ويحل فريق فيوتشر فى المركز الثاني برصيد 31 نقطة على أن يتبقى له مباراتين فى الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز أمام الزمالك والبنك الأهلي.

فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة ويلتقى فى المباراتين المتبقيتين من الدور الأول ببطولة الدوري المصري امام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .

بينما حل فريق المقاولون العرب فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة على ان يواجه فى المباراتين المتبقيتين بالدوري الممتاز فريقا الاتحاد السكندري والأهلي والاخيرة مؤجلة بسبب مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية بالمغرب.