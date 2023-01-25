أمل ضعيف.. 5 مباريات تحدد مصير الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

يواجه فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بعد رحيل البرتغالى جوسفالدو فيريرا وتعيين أسامة نبيه بدلا منه لنهاية الموسم شبح الغياب عن النسخة القادمة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرّض نادي الزمالك للهزيمة من نظيره غزل المحلة بهدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي نادي الزمالك فى المركز الخامس من ترتيب جدول بطولة الدوري المصري برصيد 26 نقطة.

فرصة وحيدة أمام الزمالك

الزمالك يحدوه أمل ضعيف في تحسين نتائجه فى المباريات المتبقية من الدور الأول من مسابقة الدوري الممتاز.

ويتعين على فريق الزمالك بقيادة أسامة نبيه تحقيق الفوز فى مباراتي فيوتشر وفاركو واقتناص الست نقاط من أجل الوصول إلى النقطة 32.

وفى المقابل ينتظر الزمالك خسارة ثلاث فرق فى المباريات المتبقية من الدور الأول وهي فيوتشر وبيراميدز والمقاولون العرب وتجمد رصيدها .

ويحل فريق فيوتشر فى المركز الثاني برصيد 31 نقطة على أن يتبقى له مباراتين فى الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز أمام الزمالك والبنك الأهلي.

فيما يحتل فريق بيراميدز المركز الثالث برصيد 27 نقطة ويلتقى فى المباراتين المتبقيتين من الدور الأول ببطولة الدوري المصري امام سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش .

بينما حل فريق المقاولون العرب فى المركز الرابع برصيد 27 نقطة على ان يواجه فى المباراتين المتبقيتين بالدوري الممتاز فريقا الاتحاد السكندري والأهلي والاخيرة مؤجلة بسبب مشاركة المارد الاحمر فى كأس العالم للأندية بالمغرب.

الزمالك يوجه الشكر لفيريرا ومعاونيه

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقرر مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور، توجيه الشكر للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفي نفس الوقت قرر المجلس برئاسة المستشار مرتضى منصور، استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسئوليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا للفريق الأول بالإضافة إلى أحمد عبدالمقصود وحسين ياسر كمدربين مساعدين وتعيين محمود فايز محللا للأداء، واستمرار أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى إضافة إلى التعاقد مع مدرب أحمال أجنبي.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور استمرار هذا الجهاز الفني بقيادة الكابتن أسامة نبيه لنهاية الموسم وطالبت إدارة النادى برئاسة المستشار مرتضى منصور جماهير الزمالك بضرورة استمرار الدعم الجماهيري للفريق والجهاز الفني الجديد، للعودة إلى طريق البطولات.