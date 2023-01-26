دعاء الشفاء العاجل للمريض .. 9 كلمات لا ترد في رجب

يقترب أذان فجر اليوم الرابع من شهر رجب، ويكثر معه البحث عن دعاء الشفاء العاجل للمريض، خاصة وأنه قد ثبت في شأن الشفاء من الأمراض خلال هذا الشهر الحرام، الكثير من الأدعية المأثورة عن الصحابة رضوان الله عليهم.

ودعاء الشفاء العاجل للمريض ثابت من الكتاب والسنة، لذا يتعين على كل مسلم أن يدعو ربه له ولكل مريض بـ دعاء الشفاء العاجل التالي:

دعاء الشفاء العاجل للمريض

الفجر هو أحد أوقات الغفلة التي تجاب فيه الدعوة، فهذا الوقت مشهود كما أخبر القرآن الكريم، يقول تعالى: “وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا”، وطلب الشفاء من الله تبارك وتعالى مأمور به قال تعالى في محكم الآيات:"وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ".

وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنّه قال: «لكل داء دواء، فإن أصيب دواء الداء، برأ بإذن الله تعالى»، وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كأنما على رؤوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ههنا وههنا؛ فقالوا: يا رسول الله، أنتداوى؟ فقال: «تداووا، فإنّ الله عز وجل لم يضع داء، إلا وضع له دواء، غير داء واحد: الهرم».

ومن دعاء الشفاء العاجل للمريض ما يلي:

1- «بسمِ اللهِ ثلاثًا، وقُلْ سبْعَ مرَّاتٍ: أعوذُ باللهِ وقدرتِه مِن شرِّ ما أجِدُ وأُحاذِرُ»، وترديد «أَذْهِبِ البَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لا شِفَاءَ إلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لا يُغَادِرُ سَقَمًا»، وترديد «بسمِ اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ في الأرضِ ولَا في السَّماءِ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ» 3 مرات.

2- «اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية».

3- «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحاً إلّا داويته، ولا ألماً إلا سكنته، ولا مرضاً إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلاً غير آجل، وشافِنا وعافِنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولّنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

4- «أسأل الله العظيم ربّ العرش العظيم أن يشفيك».

5- « إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

6- « ربّ إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين».

7- اللهم من ‏على كل مريض بالشفاء العاجل يا رب العلمين، يا ارحم الراحمين اللهم يا خالق المعجزات، يا رب المستحيلات، أنزل الصحة والعافية على كل مريض، فانت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم ربي ورب كل شيء أنت ثقتي في كل كرب، اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا وعافنا واعف عنا.

8- اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علي كل مريض بالشفاء العاجل، اللهم اشف كل مريض وانثر العافية في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالم معافى لا ضرر فيه ربي اشفيه شفاء لا يغادر سقما ، رب وإن عجز الأطباء فأنت المقتدر وإن وقفت حيلتي فأنت العظيم الشافي عليك توكلنا.

9- اللهم أني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي ملاْ الأركان.

10- اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك.. واسألك بقدرتك التي قدرت بها علي جميع خلقك.. واسألك برحمتك التي وسعت كل شئ أن تشفي كل مريض.