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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الشفاء من المرض النفسي.. أدركه بـ 6 كلمات

دعاء الشفاء من المرض
دعاء الشفاء من المرض لنفسي

دعاء الشفاء من المرض لنفسي، يتعرض الكثير من الناس مع قدوم فصل الشتاء لأمراض موسمية مثل نزلات البرد أو غيرها، ويبحث الكثير من المسلمين على محرك البحث جوجل عن دعاء الشفاء من المرض لنفسي، وننصح المسلم بالتداوي، وبالإشارة إلى الأدوية؛ علينا بالدعاء والتقرب من الله عز وجل، ودعاء الشفاء من المرض لنفسي؛ يستحب تكراره لعل الله يستجيب.

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نشير إلى أن إصابة المسلم بالمرض  قد يكون ابتلاء وعلى المسلم أن يتذكر ربه الشافي، ويرجع إليه ونقترب منه أكثر، لذالك سنعرض لكم في هذا الموضوع أفضل الأدعية التي يستحب دعائها عند الإصابة أو التعرض للمرض، ونقول في دعاء الشفاء من المرض لنفسي: بسم الله أرقي نفسي من كل  شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد.

بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني.. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.
اللهم إنا نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفنيي وتعافيني بحولك وقوتك لا إلاه إلا أنت سبحانك إني كنت من الظلمين.
إلهي أسئلك ببحر شفائك  وإشراقات أنوار نيّر فضلك وبالاسم الذي سخرت به عبادك وبنفوذ كلمتك العليا واقتدار قلمك الأعلی وبرحمتك الّتي سبقت من في الأرض والسمآء، أن تطهرني بماء العطآء من كل بلآء وسقم وضعف وعجز.. أي رب تری السائل قائما لدی باب جودك والآمل متمسكا بحبل كرمك.. أسئلك أن لا تخيـبه عما أراد من بحر فضلك وشمس عنايتك.. إنك أنت المقتدر علی ما تـشآء لا إله إلا أنت الغفور الكريم.


- أشهد أنك أنت مالك الأسمآء والحاكم علی ما تـشآء لا إله إلا أنت المقتدر العليم الحكيم.. أي رب قدر لي ما ينفعني في كل عالم من عوالمك ثم ارزقني ما كتبته لأصفياء خلقك الذين ما منعتهم في اللّه لومة لائم ولا شماتة مشرك ولا إعراض معرض.. إنك أنت المهيمن بسلطانك لا إله إلا أنت المقتدر القدير.

ونقول أيضا في دعاء الشفاء من المرض لنفسي: بسم الله أرقي نفسي من كل شيء يؤذيني، ومن شر كل نفس أو عين حاسد.. بسم الله أرقي نفسي الله يشفيني.. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلّا بالله.. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويشفي مرضى المسلمين.

ـ سبحانك اللهم يا إلاهي أسئلك باسمك الذي به أرفعت أعلام هدايتك وأشرقت أنوار عنايتك وأظهرت سلطان ربوبيـتك، وبه ظهر مصباح أسمائك في مشكاة صفاتك، وبه طلع هيكل التوحيد ومظهر التجريد، وبه رفع مناهج  الهداية وظهر سبل الإرادة، وبه تزلزلت أركان الضلالة وانهدمت آثار الشقاوة، وبه تفجرت ينابيع الحكمة وتـنزلت مائدة السماوية، وبه حفظت عبادك ونزلت شفائك، وبه ظهرت رحمتك على عبادك ومغفرتك بين خلقك، بأن تحفظ الّذي توسل إليك ورجع عليك وتمسك برحمتك وتـشبث بذيل عطوفتك، ثمّ أنزل عليه شفآء من عندك وسلامة من لدنك وصبرا من جانبك وسكونا من حضرتك.. إذ إنك أنت الشافي الحافظ الناصر القادر المقتدر العزيز العليم.

دعاء الشفاء
دعاء الشفاء، ورد في الشرع الشريف في القرآن الكريم والسنة النبوية قال تعالى في كتابه الكريم وإذا مرضت فهو يشفين، ونصح العلماء والفقهاء، أن يتيقن المسلم أن كل شيء بيد الله، سواء المرض والشفاء منه أو الرزق.. لذا علينا ان ندعوا الله عز وجل أن يفشنا ويشفي جميع مرضي المسلمين  لأن في الدعاء سلاح وفيه أيضا راحة وطلب المناجاة من الله عز وجل، وفي دعاء الشفاء علينا الدعاء لجموع الناس ولأنفسنا حتى يستجيب الله عز وجل.

ـ اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألّا تدع فينا جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته.

ـ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

- اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه، اللهم آمين، يا الله يا رحمن يا رحيم اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذى لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجائه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين..

ـ اللهم إنا نسألك بكل اسم لك أن تشفيني، اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تعفو عني وتشفيني، اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير.

- اللهم أسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أن يحصيها أحد، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفيني وتعافيني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة السائلين.

- اللهم يا من تعيد للمريض صحته، ويا من تستجيب دعاء البائس الضعيف، أسألك أن تشفيني وتلطف بجسدي وتكتب لي الشفاء العاجل يا أكرم الأكرمين.

دعاء الشفاء قصير
وعلينا أن نقول في دعاء الشفاء قصير: اللهم ألبسني  ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجلٍ يا أرحم الراحمين، ويستحب أن يقول المسلم هذا الدعاء عند زيارة المريض، ويسن لمن زار مريضا أن يدعو له بالشفاء العاجل، ويعد ذلك من آداب الزيارة التي استحبها العلماء للزائر، لأن المريض في تلك المرحلة يكون بحاجة إلى الدعاء بالشفاء يطلب من الله أن يُبعد عنه السوء، وذلك يجعله يخرج من حالة المرض والألم إلى الرجاء بالشفاء، فتقوى عزيمته ويخفف عنه ما يجد من ضيق المرض، كما أن ذلك يجبر قلبه ويعزز معنوياته بعد أن أضعفه المرض وآذاه أثره، وكان النبي صلّى الله عليه وسلّم إذا عاد مريضًا يدعو له، ويطلب ممن حضر لزيارته أن يدعو له.

وعن أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئًا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك.. أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء.. اجعل رحمتك في الأرض، واغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ.

 

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