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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يستمر بعد الشفاء .. إليك طرق علاج الالتهاب الرئوي

طرق علاج الالتهاب
طرق علاج الالتهاب الرئوي

يعد الالتهاب الرئوي من أكثر المشكلاات الشائعة فى فصل الشتاء خاصة بين الأطفال وكبار السن وتكمن خطورته فى حدوث المضاعفات واستمرار الشعور بالتعب لعدة شهور حتى بعد الشفاء.

نقدم لكم أهم طرق علاج الالتهاب الرئوي وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ mayoclinic ”.

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المضادات الحيوية
استخدام هذه الأدوية لعلاج الالتهاب الرئوي البكتيري وقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد نوع البكتيريا المسببة للالتهاب الرئوي، ولاختبار أفضل مضاد حيوي لعلاجه وإذا لم تتحسن الأعراض بمضاد حيوي آخر.
أدوية السعال

 يمكن استخدام هذا الدواء لتهدئة السعال حتى تتمكن من الراحة ويجب أن تعلم أن جدوى أدوية السعال التي تصرف دون وصفة طبية في تقليل السعال الناجم عن الالتهاب الرئوي لم تبحثها إلا دراسات قليلة للغاية وإذا أردت أن تجرب مضادًا للسعال فاستخدم أقل جرعة تساعدك على الراحة.


خافضات الحرارة ومسكنات الألم

 يمكنك تناولها عند الحاجة لعلاج أعراض الالتهاب الرئوي مثل الحمى وعدم الشعور بالراحة وتشمل هذه أدوية مثل الأسبرين، والإيبوبروفين (أدفيل، وموترين آي بي وغيرهما) وأسيتامينوفين (تيلينول وغيره)

الإلتهاب الرئوي علاج الالتهاب الرئوي المضادات الحيوية كبار السن الأدوية علاج الحمى

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