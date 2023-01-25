روسيا تتفوق.. إعلان مقلق من الجيش الأوكراني بشأن حرب دونباس

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية المتفوقة عدديًا في دونيتسك بدونباس تكثف القتال في هذه المنطقة الواقعة شرق أوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، وبعيد ساعات على إعلان برلين وواشنطن موافقتهما على إرسال دبابات ثقيلة متطورة إلى كييف، إن "المعارك تحتدم" في محيط باخموت التي تحاول القوات الروسية، منذ أشهر، السيطرة عليها، وكذلك أيضًا في محيط فوجليدار، المدينة الواقعة جنوب غرب دونيتسك.

وسيطرت مجموعة “فاجنر” الروسية، على مزيد من الأرض في باخموت “أرتيموفسك” وسط "قتال عنيف" في المنطقة بين القوات الروسية والأوكرانية.

وحسب صحيفة “موسكو تايمز”، اليوم الأربعاء، قال دينيس بوشلين، الذي يشغل منصب القائم بأعمال زعيم جمهورية دونيتسك الشعبية، إن “القتال العنيف إلى حد ما مستمر في أرتيموفسك".

وأضاف: "لكن الوحدات، ولا سيما فاجنر، تتقدم في أرتيموفسك نفسها".

وأرتيموفسك هو الاسم الروسي لباخموت، حسبما ذكرت صحيفة موسكو تايمز.

ويأتي التقرير وسط قتال مستمر بين القوات الروسية والأوكرانية في مناطق عديدة، من بينها منطقة باخموت الواقعة في منطقة دونيتسك.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق عن ضم العديد من المناطق الأوكرانية، بما في ذلك دونيتسك، وكذلك مناطق لوجانسك وزابوريجيا وخيرسون.