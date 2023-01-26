عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن عدم تغيير وضع الحرب بعد إمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية والألمانية

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الخميس، أن قضية تغيير وضع الحرب مع أوكرانيا بسبب إمداد كييف بالدبابات الأمريكية والألمانية ليست مطروحة على جدول أعمال الكرملين.


وجاءت تصريحات بيسكوف إثر حديث لنائب في مجلس الدوما عن منطقة القرم، ميخائيل شيريميت، اقترح فيه تغيير وضع العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، من دون تحديد أي منها بالضبط، وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة وألمانيا تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات، وأشار فيه إلى أن الأحداث الجارية قد تجاوزت بالفعل الصراع العسكري المعتاد.

 

وقال بيسكوف للصحفيين: "ليس لدينا مثل هذا الموضوع على جدول الأعمال، من الأفضل توضيح بعض التفاصيل مع السيد شيريميت".

 

وكانت الحكومة الألمانية أعلنت، يوم أمس الأربعاء، أنها قررت نقل دبابات "ليوبارد 2" الألمانية إلى أوكرانيا. كما أكد البيت الأبيض، في اليوم ذاته، عزمه إرسال 31 دبابة "إم - 1 أبرامز" إلى أوكرانيا. وفقًا للسلطات الأمريكية، سيستغرق تسليم المعدات عدة أشهر.

و بالإضافة إلى ذلك، تعتزم واشنطن إرسال ثماني مركبات إنقاذ مصفحة من طراز "إم- 88" إلى كييف لتخديم الدبابات، وذلك في وقت تأمل فيه الولايات المتحدة ألا يساعد توريد الأسلحة لأوكرانيا كييف في الدفاع فحسب، بل بالاستيلاء كذلك على الأراضي المفقودة، بما في ذلك شبه جزيرة القرم.

 

روسيا أوكرانيا الرئاسة الروسية المتحدث الرسمى منطقة القرم دميتري بيسكوف الجيش الأوكراني الروسية دميتري بيسكوف الولايات المتحدة والمانيا دبابات ليوبارد الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف دبابات ليوبارد 2

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يعود لمنطقة الـ1500 جنيه من جديد.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

5 جنيهات مرة واحدة|خبراء يتوقعون هبوطا قويا للدولار قريبا وسعره الآن مفاجأة

قرار عاجل من الخطيب في الأهلي..تفاصيل

بفرمان أسامة نبيه.. مرتضى منصور يكشف أولى صفقات الزمالك

سبب غريب.. أول رد من اتحاد الكرة على إحالة كهربا للجنة الانضباط

ذهب لتحية الجماهير.. تطور عاجل في جلسة التحقيق مع كهربا باتحاد الكرة

بشرى سارة.. عدلي القيعي يزف خبرا سعيدا لجماهير الأهلي بشأن غرامة كهربا

عقدي صح.. إعلامي شهير يفجر مفاجأة مدوية في أزمة كهربا مع الزمالك

ترشيحاتنا

روسيا تعلن عدم تغيير وضع الحرب بعد إمداد أوكرانيا بالدبابات الأمريكية والألمانية

3 مؤكدين و3 محتملين.. شوبير يعلن غيابات الأهلي في كأس العالم للأندية

بي إم دبليو الفئة الثالثة أوتوماتيك بـ 100 ألف جنيه| صور

هذا السبب يدفع رجلين للتحول إلى كلب وذئب في اليابان

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك ووقف جرائم الاحتلال في جنين

بعد استشهاد 9 مواطنين.. اندلاع مواجهات بين جيش الاحتلال والفلسطينيين في بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضرب 6 دول منها مصر.. كيف تتعامل مع أطفالك أثناء وقوع زلزال؟

بيغني راب فى أمريكا.. معلومات عن نجل حنان ترك بعد تهنئتها له

ننجو بهذا الأمر.. خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي سيقضي على الجنس البشري

بعد جلسة تصوير في البانيو.. إطلالات أثارت بها مايان السيد الجدل |شاهد

فيديو

مسدس ومعجون أسنان دهب.. شاهد| محمد رمضان يستعرض ممتلكاته على فيسبوك

دي صوري وعايزة أكسب فلوس..القبض على سيدة العجوزة بسبب إساءة استخدام فيسبوك

مفاجأة في سعر الدولار بعد تصريحات المستوردين | ماذا يحدث ؟

حرق وتمزيق المصحف .. ماذا ستفعل الدول الإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

عبد المعطى أحمد

ماذا جنينا من 25 يناير؟

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 33

سيف محمود

ثلاثية الرئيس والحقيقة الغائبة عن البعض

أحمد سالم

ضمائر اعتزلت الإنسانية

نهال علام

حب وكراهية

عمر الأحمد

الأصولية لم تغادر أوروبا

د. صفوت عمارة

ازرعوا في رجب لتحصدوا في رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ